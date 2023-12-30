مقتل طفل في قصف أوكراني على مقاطعة بريانسك الروسية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال ألكسندر بوغوماز حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، في قناته على تيلغرام اليوم السبت، إن القصف الأوكراني لمنطقة بوجارسكي، أسفر عن مقتل طفل.



وأضاف: "قصف الإرهابيون الأوكرانيون قريتي كيستر وبورشيفو في منطقة بوجارسكي. ونتيجة لهذا الهجوم الإرهابي، توفي طفل من مواليد عام 2014. أعرب عن خالص تعازي لعائلة الطفل".

وأشار حاكم المقاطعة إلى أن السلطات، قدمت للأسرة المنكوبة كل المساعدة اللازمة.



وأوضح بوغوماز أن القوات المسلحة الأوكرانية، أطلقت أكثر من عشر قذائف من راجمة صواريخ على أهداف مدنية.



ونوه بأنه بحسب البيانات الأولية، لا يوجد أي دمار، وأن عناصر الهيئات المختصة ومديرية والطوارئ يعملون في مكان الحادث.



ويشار إلى أن منطقة بوجارسكي هي واحدة من ست مناطق حدودية في مقاطعة بريانسك، وهي محاذية لمنطقة تشرنيغوف في أوكرانيا وتتعرض للقصف بشكل دوري.

RT