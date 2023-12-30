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الصحة: خلو المملكة من متحور كورونا جي إن 1

12/30/2023 8:10:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية الدكتور رائد الشبول، أن المملكة تخلو من متحور فيروس كورونا الجديد "جي إن 1"، سريع الانتشار.


وقال الشبول في تصريح صحفي اليوم السبت، لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، إنه بعد إجراء التسلسل الجيني للمتحور "جي إن 1"، تبين خلو المملكة منه، وعدم تسجيل أي إصابة فيه.


وأوضح أن إصابات كورونا تعد انفلونزا موسمية حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.

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