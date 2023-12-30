الصحة: خلو المملكة من متحور كورونا جي إن 1

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية الدكتور رائد الشبول، أن المملكة تخلو من متحور فيروس كورونا الجديد "جي إن 1"، سريع الانتشار.
وقال الشبول في تصريح صحفي اليوم السبت، لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، إنه بعد إجراء التسلسل الجيني للمتحور "جي إن 1"، تبين خلو المملكة منه، وعدم تسجيل أي إصابة فيه.
وأوضح أن إصابات كورونا تعد انفلونزا موسمية حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.
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