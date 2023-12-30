عزوتي حاضر في قمة المليار متابع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
سيشارك مطعم عزوتي الأردني في فعاليات قمة المليار متابع في الإمارات، التي ستُعقد في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل بدبي يومي 10 و11 يناير المقبل.
يعتبر مطعم عزوتي، الذي -يعتبر مطعمًا غير ربحيًا- ، رائدًا في تعزيز مفهوم التكافل والتضامن الاجتماعي من خلال مبدأ "العازم والمعزوم".
ويتمثل هدفه في تحسين وضع الأفراد ذوي الحظ الأقل، حيث يتيح للزبائن شراء وجبتين بسعر التكلفة لتوجيه إحداها لمن يحتاجها من أبناء المجتمع.
تعكس هذه القمة الفريدة من نوعها، تجسيداً لرؤية حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دعم الإعلام باعتباره يلعب دوراً حيوياً في نجاح الاستراتيجيات التنموية، وشريكاً أساسياً لأي عمل حكومي ومؤسسي، وقطاعاً متجدداً يتيح مساحة واسعة للاستثمار في مجالاته ليكون رافداً اقتصادياً مهماً، ومساهماً رئيسياً في إحداث حراك معرفي وثقافي في المجتمع.
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