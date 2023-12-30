اصابة اسرائيلي بعملية دهس في الخليل واستشهاد المنفذ

اصابة اسرائيلي بعملية دهس في الخليل واستشهاد المنفذ
التاريخ
12/30/2023 8:10:51 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي إصابة جندي في عملية دهس استهدفت نقطة عسكرية إسرائيلية قرب مخيم الفوار في الخليل
وافادت اذاعة جيش الاحتلال باستشهاد منفذ العملية
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