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اصابة اسرائيلي بعملية دهس في الخليل واستشهاد المنفذ

12/30/2023 8:10:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي إصابة جندي في عملية دهس استهدفت نقطة عسكرية إسرائيلية قرب مخيم الفوار في الخليل

وافادت اذاعة جيش الاحتلال باستشهاد منفذ العملية


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