Saturday, 30 December 2023 05:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة الى 21672 شهيداً

12/30/2023 8:10:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الى 21 ألفا و672 شهيدا.

واشارت ان عدد المصابين بلغ 56 ألفا و165 مصابا منذ بدء العدوان على القطاع


MENAFN30122023000208011052ID1107670377

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث