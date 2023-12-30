ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة الى 21672 شهيداً

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة الى 21672 شهيداً
التاريخ
12/30/2023 8:10:51 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الى 21 ألفا و672 شهيدا.
واشارت ان عدد المصابين بلغ 56 ألفا و165 مصابا منذ بدء العدوان على القطاع
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