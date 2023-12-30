مسؤول مصري يرجح إعادة السفراء بين طهران والقاهرة قريبا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن إعادة السفراء بين مصر وإيران من المحتمل أن تحدث في وقت قريب.ولفت إلى أن تهنئة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، تعني أن العلاقات وصلت إلى أعلى مستوى.



وأضاف أنه جرت خلال الاتصال بين الرئيسين المصري والإيراني مناقشة قضايا عدة، من بينها إعادة العلاقات بين البلدين، وكذلك الملفات الإقليمية في غزة والبحر الأحمر.



ولفت رخا، الذي شغل سابقا منصب مساعد وزير الخارجية المصرية، إلى أن "مستوى العلاقات بين البلدين في الوقت الراهن، يشير إلى أن إعادة السفراء إلى البلدين باتت قريبة، فيما يمكن فهم حديث سلطان عمان هيثم بن طارق بأنه تماشيا مع الجهود المبذولة في المنطقة أو أنه تطرق للملف والنتائج التي تترتب على إعادة العلاقات".



ورأى أن إعادة السفراء للبلدين يمكن أن تأتي عقب أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية للفترة الرئاسية الجديدة، مشيرا إلى أن إعادة العلاقات بين البلدين يعد بمثابة استكمال الدائرة، خاصة بعد التقارب الذي جرى مؤخرا بين السعودية وإيران، والعمل على حل الأزمة اليمنية.



ووفق رخا، فإن بدء انخراط إيران في المشهد العربي بشكل مغاير إلى جانب رفع نسبة التبادل التجاري مع الدول العربية يسهم في الاستقرار والتنمية.



وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد في وقت سابق، أنه أجرى محادثات مفيدة مع نظيره ‏المصري سامح شكري، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية. ‏



وقال عبد اللهيان: "طهران تعتبر مصر دولة مهمة للغاية في العالم الإسلامي وفي المنطقة.. ونعتقد أن تحسين العلاقات بين طهران والقاهرة لن يفيد البلدين والأمتين فحسب، بل سيفيد المنطقة والعالم الإسلامي أيضا، وقد أعلنا استعداد طهران لتعزيز العلاقات بين البلدين، وفي هذا السياق سمعنا تقييما إيجابيا من وزير الخارجية المصري، ونحن نتفق على اتخاذ خطوات مشتركة في المستقبل في هذا الصدد".



هذا وينسق البلدان بشكل مستمر بشأن تطورات الوضع في قطاع غزة.

RT