هيئة البحرين للسياحة والمعارض تطلق جولة ترويجية في مدينتي شنغهاي وغوانغتشو في الصين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أطلقت هيئة البحرين للسياحة والمعارض جولة سياحية ترويجية في مدينتي شنغهاي وغوانغتشو في جمهورية الصين الشعبية بمشاركة واسعة من أبرز الهيئات والمنشآت في قطاعات السفر والسياحة والطيران والفنادق من البلدين، وذلك في إطار الترويج لمملكة البحرين كوجهة سياحية بارزة في الأسواق الإقليمية والعالمية، وإبراز المقومات السياحية لدعم الجهود التي تعزز من إسهام القطاع بشكل إيجابي في الناتج المحلي بالتوافق مع الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين للأعوام 2022 – 2026.
وبهذه المناسبة؛ قال الدكتور ناصر علي قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض إنّ هذه الجولة تأتي في إطار جهود مملكة البحرين للترويج للوجهات السياحية ومواصلة جذب السياح من أسواق شرق آسيا، ودعم وتمكين القطاع السياحي من خلال إبراز الفرص وبناء الشراكات وعقد اتفاقيات التعاون والترويج لمشاريع وعروض وأنشطة المملكة السياحية الجديدة التي من شأنها تعزيز سمعة وتنافسية ومكانة البحرين كوجهة سياحية مثالية تقدم مرافق وخدمات سياحية متطورة تواكب متطلبات الحياة العصرية.
وأضاف: "أنّ ما وجدناه في هذه الجولة من إقبال وحرص من الجهات السياحية الصينية على الاطلاع على الفرص والمنتج السياحي البحريني يعكس الصورة الإيجابية للسياحة البحرينية لدى قادة القطاع السياحي الصيني، وهذا يفتح المجال للقطاع الخاص العامل في صناعة السفر والسياحة لتقديم المزيد من العروض والبرامج لجذب شرائح جديدة من السياح لزيارة المملكة والاستمتاع بطبيعتها وفعالياتها المتنوعة وموروثها الثقافي العريق".
وأكد قائدي أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض تواصل العمل والتنسيق المشترك جنباً إلى جنب مع شركائها من القطاع الخاص بهدف تطوير المنتجات السياحية الفريدة التي تدعم نمو الاقتصاد الوطني، وترفع من أعداد الزوار الوافدين للمملكة، كما تواصل سعيها إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من أجل مضاعفة أعداد السياح القادمين إلى المملكة وتطوير قطاع السياحة والسفر وإبراز مقوماته خليجياً وإقليمياً وعالمياً في ظل المؤشرات الإيجابية التي حققها القطاع السياحي للعام الحالي.
وشملت الجولة فعاليتين ترويجيتين أقيمتا في كل من شنغهاي وغوانغتشو، حيث دعت هيئة البحرين للسياحة والمعارض وكالات السفر الصينية بتقديم العروض والباقات السياحية الهامة التي توفرها المملكة للزوار والسياح، والمنتجات السياحية البحرينية المتنوعة، كما شملت الفعاليات أيضًا اجتماعات ولقاءات بين شركات إدارة الوجهات والفنادق البحرينية مع وكلاء السفر ومنظمي الرحلات السياحية الصينيين، وذلك لبحث سبل تنظيم باقات سياحية مشتركة وتدشين برامج متخصصة لجذب السياح الصينيين إلى المملكة وحثهم على الإقامة فيها لأطول فترة ممكنة.
وركزت الجولة بشكل أساسي على الترويج لمملكة البحرين كوجهة سياحية مميزة تجمع بين التراث الثقافي والتطور الحضري، وما تزخر به من منشآت فندقية وسياحية فاخرة عالمية المستوى، وما تضمه من مراكز جذب سياحي ومواقع أثرية وطبيعية وتاريخية، واحتضانها لمركز البحرين العالمي للمعارض الحائز على جائزة "أفضل مركز معارض ومؤتمرات جديد في العالم لعام 2023" واستضافتها للعديد من الفعاليات والمعارض والأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية التي تقام على مدار العام، ما يجعلها وجهة مثالية للسياح الصينيين الباحثين عن تجارب سياحية مميزة باعتبار الصين من أهم الأسواق المصدرة للسياح في المنطقة والعالم. والجدير بالذكر أنه تم لقاء مكاتب ومنظمي السفر والرحلات السياحية معا لتوقيع اتفاقيات تخدم كلا البلدين في هذا المجال.
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