هيئة البحرين للسياحة والمعارض تطلق جولة ترويجية في مدينتي شنغهاي وغوانغتشو في الصين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أطلقت هيئة البحرين للسياحة والمعارض جولة سياحية ترويجية في مدينتي شنغهاي وغوانغتشو في جمهورية الصين الشعبية بمشاركة واسعة من أبرز الهيئات والمنشآت في قطاعات السفر والسياحة والطيران والفنادق من البلدين، وذلك في إطار الترويج لمملكة البحرين كوجهة سياحية بارزة في الأسواق الإقليمية والعالمية، وإبراز المقومات السياحية لدعم الجهود التي تعزز من إسهام القطاع بشكل إيجابي في الناتج المحلي بالتوافق مع الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين للأعوام 2022 – 2026.

وبهذه المناسبة؛ قال الدكتور ناصر علي قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض إنّ هذه الجولة تأتي في إطار جهود مملكة البحرين للترويج للوجهات السياحية ومواصلة جذب السياح من أسواق شرق آسيا، ودعم وتمكين القطاع السياحي من خلال إبراز الفرص وبناء الشراكات وعقد اتفاقيات التعاون والترويج لمشاريع وعروض وأنشطة المملكة السياحية الجديدة التي من شأنها تعزيز سمعة وتنافسية ومكانة البحرين كوجهة سياحية مثالية تقدم مرافق وخدمات سياحية متطورة تواكب متطلبات الحياة العصرية.

وأضاف: "أنّ ما وجدناه في هذه الجولة من إقبال وحرص من الجهات السياحية الصينية على الاطلاع على الفرص والمنتج السياحي البحريني يعكس الصورة الإيجابية للسياحة البحرينية لدى قادة القطاع السياحي الصيني، وهذا يفتح المجال للقطاع الخاص العامل في صناعة السفر والسياحة لتقديم المزيد من العروض والبرامج لجذب شرائح جديدة من السياح لزيارة المملكة والاستمتاع بطبيعتها وفعالياتها المتنوعة وموروثها الثقافي العريق".

وأكد قائدي أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض تواصل العمل والتنسيق المشترك جنباً إلى جنب مع شركائها من القطاع الخاص بهدف تطوير المنتجات السياحية الفريدة التي تدعم نمو الاقتصاد الوطني، وترفع من أعداد الزوار الوافدين للمملكة، كما تواصل سعيها إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من أجل مضاعفة أعداد السياح القادمين إلى المملكة وتطوير قطاع السياحة والسفر وإبراز مقوماته خليجياً وإقليمياً وعالمياً في ظل المؤشرات الإيجابية التي حققها القطاع السياحي للعام الحالي.

وشملت الجولة فعاليتين ترويجيتين أقيمتا في كل من شنغهاي وغوانغتشو، حيث دعت هيئة البحرين للسياحة والمعارض وكالات السفر الصينية بتقديم العروض والباقات السياحية الهامة التي توفرها المملكة للزوار والسياح، والمنتجات السياحية البحرينية المتنوعة، كما شملت الفعاليات أيضًا اجتماعات ولقاءات بين شركات إدارة الوجهات والفنادق البحرينية مع وكلاء السفر ومنظمي الرحلات السياحية الصينيين، وذلك لبحث سبل تنظيم باقات سياحية مشتركة وتدشين برامج متخصصة لجذب السياح الصينيين إلى المملكة وحثهم على الإقامة فيها لأطول فترة ممكنة.

وركزت الجولة بشكل أساسي على الترويج لمملكة البحرين كوجهة سياحية مميزة تجمع بين التراث الثقافي والتطور الحضري، وما تزخر به من منشآت فندقية وسياحية فاخرة عالمية المستوى، وما تضمه من مراكز جذب سياحي ومواقع أثرية وطبيعية وتاريخية، واحتضانها لمركز البحرين العالمي للمعارض الحائز على جائزة "أفضل مركز معارض ومؤتمرات جديد في العالم لعام 2023" واستضافتها للعديد من الفعاليات والمعارض والأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية التي تقام على مدار العام، ما يجعلها وجهة مثالية للسياح الصينيين الباحثين عن تجارب سياحية مميزة باعتبار الصين من أهم الأسواق المصدرة للسياح في المنطقة والعالم. والجدير بالذكر أنه تم لقاء مكاتب ومنظمي السفر والرحلات السياحية معا لتوقيع اتفاقيات تخدم كلا البلدين في هذا المجال.