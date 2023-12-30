وزير العمل يلتقي رئيس جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) التقى جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، زكريا إبراهيم الكاظم رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وذلك في مكتبه بالوزارة.
وأكد حميدان الدور البارز الذي تضطلع به جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر في تقديم الدعم للمصابين بفقر الدم المنجلي "السكلر"، مؤكداً حرص الوزارة على توطيد آليات التعاون مع مختلف منظمات المجتمع المدني بما يحقق التطلعات المنشودة والتي تعود بالنفع على الوطن والمواطنين، ومتطلعاً للجمعية مزيداً من النجاح في تحقيق أهدافها المرجوة.
بدوره، نوه زكريا إبراهيم الكاظم رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر بجهود وزارة العمل في توفير الفرص النوعية المناسبة لمختلف الشرائح المجتمعية، وبما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة ويعود بالخير والنماء على الجميع.
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