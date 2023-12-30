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وزير العمل يلتقي رئيس جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر

12/30/2023 8:05:37 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، زكريا إبراهيم الكاظم رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وذلك في مكتبه بالوزارة.


وأكد حميدان الدور البارز الذي تضطلع به جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر في تقديم الدعم للمصابين بفقر الدم المنجلي "السكلر"، مؤكداً حرص الوزارة على توطيد آليات التعاون مع مختلف منظمات المجتمع المدني بما يحقق التطلعات المنشودة والتي تعود بالنفع على الوطن والمواطنين، ومتطلعاً للجمعية مزيداً من النجاح في تحقيق أهدافها المرجوة.

بدوره، نوه زكريا إبراهيم الكاظم رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر بجهود وزارة العمل في توفير الفرص النوعية المناسبة لمختلف الشرائح المجتمعية، وبما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة ويعود بالخير والنماء على الجميع.

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