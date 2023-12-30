معهد الإدارة العامة يخرّج دفعتي 28 و29 من برنامج قيادات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكّدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، المدير العام لمعهد الإدارة العامة، أن مملكة البحرين تزخر بالكفاءات من القيادات الوطنية المتميّزة؛ نظرًا لما تحظى به من دعم يستثمر في قدراتها ومهاراتها، مضيفة أن معهد الإدارة العامة ومن خلال البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية، يسعى إلى تحقيق منظومة عمل مؤسسية موحّدة تتّسم بالتكامل والتناغم بين مختلف الجهات الحكومية؛ وذلك عبر تقديم فُضلى المعارف العلمية والتطبيقية للكوادر الوطنية في القطاع العام، بما يتوافق مع أولويات العمل الوطني ويدعم في الوقت ذاته مسارات العمل الحكومي تحقيقًا للأهداف الوطنية المنشودة.
جاء ذلك بمناسبة حفل ختام برنامج "قيادات"، ضمن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية، الذي تمّ خلاله تخريج منتسبي البرنامج من الدفعتين 28 و29.
وأشارت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة إلى أن برنامج "قيادات" تمكّن منذ إطلاقه في عام 2010م من استقطاب أكثر من 500 متدرّب من فئة المديرين في القطاع العام ومن في حكمهم، الأمر الذي يُحقّق أهداف الاستراتيجية للبرنامج والمُتمثّلة في تطوير قائد وطني ذو فكر استراتيجي تنافسي، يمتلك القدرة على تبوّء مناصب قيادية عُليا في مملكة البحرين.
وأشادت المدير العام للمعهد بمستوى المخرجات التي عمل عليها منتسبي برنامج "قيادات" من الدفعتين 28 و29، والمُتمثّلة في إعداد 8 سياسات ذات توجّهات مؤسسية مستدامة، تتوافق مع الاحتياجات الوطنية والعالمية في المجالات التي تدفع بدورها بعجلة التنمية الاقتصادية في القطاع العام.
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