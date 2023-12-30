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معهد الإدارة العامة يخرّج دفعتي 28 و29 من برنامج قيادات

12/30/2023 8:05:36 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، المدير العام لمعهد الإدارة العامة، أن مملكة البحرين تزخر بالكفاءات من القيادات الوطنية المتميّزة؛ نظرًا لما تحظى به من دعم يستثمر في قدراتها ومهاراتها، مضيفة أن معهد الإدارة العامة ومن خلال البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية، يسعى إلى تحقيق منظومة عمل مؤسسية موحّدة تتّسم بالتكامل والتناغم بين مختلف الجهات الحكومية؛ وذلك عبر تقديم فُضلى المعارف العلمية والتطبيقية للكوادر الوطنية في القطاع العام، بما يتوافق مع أولويات العمل الوطني ويدعم في الوقت ذاته مسارات العمل الحكومي تحقيقًا للأهداف الوطنية المنشودة.

جاء ذلك بمناسبة حفل ختام برنامج "قيادات"، ضمن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية، الذي تمّ خلاله تخريج منتسبي البرنامج من الدفعتين 28 و29.

وأشارت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة إلى أن برنامج "قيادات" تمكّن منذ إطلاقه في عام 2010م من استقطاب أكثر من 500 متدرّب من فئة المديرين في القطاع العام ومن في حكمهم، الأمر الذي يُحقّق أهداف الاستراتيجية للبرنامج والمُتمثّلة في تطوير قائد وطني ذو فكر استراتيجي تنافسي، يمتلك القدرة على تبوّء مناصب قيادية عُليا في مملكة البحرين.

وأشادت المدير العام للمعهد بمستوى المخرجات التي عمل عليها منتسبي برنامج "قيادات" من الدفعتين 28 و29، والمُتمثّلة في إعداد 8 سياسات ذات توجّهات مؤسسية مستدامة، تتوافق مع الاحتياجات الوطنية والعالمية في المجالات التي تدفع بدورها بعجلة التنمية الاقتصادية في القطاع العام.

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