عبد الهادي محمد: طرح حلول رقمية جديدة تدعم جهود رابطة المحترفين

أكد عبد الهادي محمد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إم بي إم إي، الشريك الرقمي والتكنولوجي الرسمي لرابطة المحترفين الإماراتية، على هامش مباراة كأس السوبر التي جمعت شباب الأهلي والشارقة في استاد آل مكتوم بنادي النصر، وانتهت نتيجتها لصالح شباب الأهلي 6 ـ 2 أمس، أن المجموعة تسعى إلى دعم الجهود الكبيرة التي تقوم بها الرابطة في العمل التكنولوجي لإحداث نقلة نوعية مضافة تخدم الكرة الإماراتية، وتربط الرياضة عموماً وكرة القدم على وجه الخصوص بالتكنولوجيا الحديثة، وأن هذا الأمر سيمهد لتحقيق مكاسب مهمة في جانب تطوير المردود الفني والجماهيري إضافة إلى تنظيم العمل الإداري للمؤسسات الرياضية.

كما أشاد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة بالحضور الجماهيري الكبير، وجهود الرابطة بتوفير كل مستلزمات نجاح المباريات النهائية، موضحاً أن الحلول المهمة والمبتكرة التي ستوفرها المجموعة هي تلك التي ستسهم بتفعيل تطبيق للهاتف المتحرك ليعمل كمركز معلومات شامل للجمهور في المدرجات للحصول على التفاصيل الخاصة بالمباريات، في تطبيق سهل الاستخدام يدعم لغات متعددة، إضافة إلى حلول تسهم بتشجيع أكبر لجمهور الأندية عن طريق تمكينه من شراء التذاكر الخاصة بفرقهم، أو قمصان اللاعبين الموقعة من قبلهم، إضافة إلى حلول تسهم بتفاعل الجمهور مع فريقه بتوفيره مستلزماته، إضافة إلى الحلول التي تمهد لإجراء استطلاعات الرأي المباشرة والألعاب التفاعلية أثناء المباريات، مما يسهم بارتباط الجمهور بالمباريات وأحداثها.

وأوضح عبد الهادي محمد: أن الحلول آمنة والقنوات مبتكرة وتقوم على تطبيقات ذكية ومنصات رقمية سهلة لتصبح مركز معلومات آمناً لبيانات الجمهور الحاضر، والذي لم تمكنه ظروفه من التواجد في المدرجات عن طريق إتاحة المشاهدة الافتراضية والبث المباشر والدردشات التفاعلية مع الزملاء والمعجبين طلب الجمهور، الأمر الذي سيلعب دوراً رئيساً في استطلاعات الرأي المباشرة والنشاطات التفاعلية أثناء المباريات. إن ذلك كله كفيل على إثراء شعور الجمهور وارتباطه بالمباريات وأحداثها.

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