ارتفاع حالات تفجير ماكينات الصرف الآلي في ألمانيا

كشفت نتائج استطلاع للرأي أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استمرار عدد حالات تفجير ماكينات الصرف الآلي عند مستوى مرتفع. وفيما أفادت العديد من مكاتب مكافحة الجريمة بحدوث تراجع طفيف في عدد هذه الحالات، أعلنت ولايات أخرى ارتفاعها. ولا تزال لم تتوافر بعد بيانات خاصة بعام 2023.

يذكر أن عدد الحالات المعلن حتى الآن يزيد على 470 هجوما، ونظرا لأن المحققين في الولايات يحددون تواريخ مختلفة لإعداد التقارير عن هذه الأعداد، من غير الممكن القول بعد ما إذا كان عدد حالات تفجير ماكينات الصرف الآلي في العام الحالي قد وصل إلى مستوى العام الماضي.

وبحسب الشرطة الألمانية، سجلت حالات تفجير ماكينات الصرف الآلي في ألمانيا في 2022 رقما قياسيا جديدا بـ 496 حالة.

من جانبها، أعلنت جهات التحقيق في ولاية سكسونيا السفلى عن حدوث تراجع ملحوظ في عدد هذه الحالات في العام الحالي مقارنة بالأعوام الماضية، مشيرة إلى أن عدد هذه الحالات وصل إلى 36 هجوما حتى مطلع ديسمبر الجاري، مقارنة بـ 68 جريمة تم تسجيلها في مجمل العام الماضي.

وسجل مكتب مكافحة الجريمة في بافاريا 21 حالة تفجير لماكينات الصرف حتى وقت قصير قبل نهاية العام الحالي، مقابل 37 حالة في العام الماضي.

كما أعلن مكتب مكافحة الجريمة في ولاية سكسونيا بحدوث تراجع طفيف في عدد هذه الحالات، وكذلك ولاية شمال الراين-ويستفاليا.

في المقابل، أعلنت ولاية شلزفيج-هولشتاين عن حدوث ارتفاع طفيف في عدد هذه الحالات؛ وأعلنت ولاية مكلنبورج-فوربومرن أن عدد هذه الحالات وصل حتى الخامس من الشهر الجاري إلى خمس حالات مقابل عدم تسجيل أي جريمة من هذا النوع في 2022، وتسجيل خمس حالات في عام 2021.

وأعلنت ولاية بادن-فورتمبرغ عن وصول عدد هذه الحالات إلى ما لا يقل عن 40 حالة مقارنة بـ 34 حالة في 2022، كما أعلنت ولاية هيسن عن تسجيل رقم قياسي من هذه الجرائم بـ 60 جريمة.

ووفقا للرابطة العامة لشركات التأمين الألمانية، فإن حجم الضرر المادي الناجم عن هذه الجرائم بلغ أكثر من 110 ملايين يورو مشيرة إلى أن الضرر المادي الذي يحدث للماكينات والمباني غالبا ما يكون أكثر خطورة من الضرر الناجم عن سرقة الأموال.

ويبلغ عدد ماكينات الصرف الآلي في ألمانيا نحو 55 ألف ماكينة.