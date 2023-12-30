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لجنة الانتخابات الباكستانية‭ ‬ترفض ترشح عمران خان لانتخابات 2024

12/30/2023 8:00:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت لجنة الانتخابات الباكستانية اليوم السبت إنها رفضت ترشح رئيس الوزراء السابق عمران خان لخوض الانتخابات العامة في 2024.


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