لجنة الانتخابات الباكستانية ترفض ترشح عمران خان لانتخابات 2024
التاريخ
12/30/2023 8:00:42 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت لجنة الانتخابات الباكستانية اليوم السبت إنها رفضت ترشح رئيس الوزراء السابق عمران خان لخوض الانتخابات العامة في 2024.
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