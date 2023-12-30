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ارتفاع حصيلة قتلى الضربات الروسية الجمعة في أوكرانيا

12/30/2023 8:00:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قُتل 39 شخصًا على الأقل في ضربات عنيفة شنتها روسيا صباح الجمعة على عدد من المدن الأوكرانية بينها العاصمة كييف، بحسب حصيلة جديدة أعلنها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت.

وكتب الرئيس الأوكراني على مواقع للتواصل الاجتماعي "في الوقت الحالي، لدينا 39 قتيلًا للأسف"، متقدمًا "بتعازيه" إلى أقاربهم.


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