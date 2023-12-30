كأس آسيا: كوبر يستدعي ستة لاعبين جُدد إلى منتخب سوريا

أعلن مدرب منتخب سوريا الأرجنتيني هكتور كوبر السبت، تشكيلته التي ستخوض نهائيات كأس آسيا لكرة القدم في الدوحة خلال الفترة ما بين 12 يناير و10فبراير المقبلين.

وجاء إعلان كوبر خلال مؤتمر صحافي عقده في دمشق أوضح خلاله أسباب اختياره للتشكيلة التي ضمّت 26 لاعباً من بينهم 18 محترفاً في الخارج و8 محليين.

ويغادر منتخب سوريا الأحد إلى دبي لإقامة معسكر تدريبي يلتقي خلاله ودياً مع قرغيزستان في الخامس من يناير، على أن يلتقي ماليزيا في الثامن منه في الدوحة.

ويلعب المنتخب السوري ضمن المجموعة الثانية إلى جانب أستراليا، أوزبكستان والهند.

وضمّت التشكيلة ستة لاعبين جُدداً يمثّلون المنتخب للمرة الأولى، وهم المهاجم بابلو صباغ (اليانزا ليما البيروفي)، لاعب الوسط خليل الياس (سان لورينزو الأرجنتيني)، المهاجم أنطونيو يعقوب (اوسترس السويدي)، المدافع أيهم اوسو (هاكين السويدي)، الحارس مكسيم صراف (سيسكا موسكو الروسي) والمدافع المار إبراهيم (سكوندة السويدي).

وعن سبب استبعاده قائد المنتخب مهاجم العربي القطري عمر السومة، قال كوبر إنه اختار التشكيلة من اللاعبين "الذين يفيدون المنتخب"، مشيراً إلى أن كل اللاعبين عنده "سواسية".

وعن حظوظ سوريا في البطولة قال "عندنا حماس وتفاؤل للبطولة وسنقاتل للذهاب بعيداً".

وهنا القائمة:

لحراسة المرمى: إبراهيم عالمة (تشرين)، طه موسى (الفتوة)، مكسيم صراف (سيسكا موسكو الروسي)، أحمد مدنية (جبلة)

للدفاع: أيهم أوسو (هاكين السويدي)، عمرو جنيات (الوحدة)، مؤيد الخولي (الجيش)، خالد كردغلي (الوحدات الأردني)، مؤيد العجان (الجيش)، ثائر كروما (الفتوة)، عبد الرحمن ويس (كالاتيا اليوناني)، عمرو الميداني (النصر الكويتي)

للوسط: إبراهيم هيسار (بيلغرانو الأرجنتيني)، محمود الأسود (الكرامة)، ألمار إبراهيم (سكوندة السويدي)، خليل إلياس (سان لورينزو الارجنتيني)، إيزاكيل العم (أرجنتيوس جوينر الأرجنتيني)، فهد اليوسف (الشرطة العراقي)، كامل حميشة (الكرخ العراقي)، محمد عثمان (لامفون التايلاندي).

للهجوم: عمر خربين (الوحدة الاماراتي)، عمار رمضان (دونا جسكا السلوفلكي)، محمد الحلاق (العهد اللبناني)، أنطونيو يعقوب (أوسترس السويدي)، مارديك مارديكيان (الحمرية الإماراتي)، بابلو صباغ (اليانزا ليما البيروفي).

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