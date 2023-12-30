9.3 مليارات جنيه لإنشاء مجمع لصناعات الأغذية الزراعية في مصر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، توقيع اتفاقية شراكة لإنشاء أكبر مجمع لصناعات الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط، بإجمالي استثمارات تصل إلى 300 مليون دولار (9.3 مليارات جنيه).

وأعلن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عن إنشاء المجمع بالشراكة مع مستثمر أجنبي. وشهد التوقيع بمقر مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد سمير، وزير الصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، إلى جانب ممثلي الشركات العالمية الموردة للمصانع بتطبيق أحدث تكنولوجيا في العالم في مجال صناعات الأغذية الزراعية.

وأعلن أحمد أبو هشيمة أن هذا المجمع مملوك لشركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، ويقام على مساحة 154 ألف متر بمنطقة المطورين

في مدينة إندستريا السادات المملوكة لشركة السويدي للتنمية الصناعية، ويضم 5 مصانع، على رأسها مصنعان يعدان الأكبر في مصر في مجال تصنيع مركزات البرتقال والطماطم والفواكه المتعددة، إضافة إلى استخلاص زيوت الموالح، فضلاً عن مصنع يعد الأول في الشرق الأوسط في مجال Cloudy Products، إضافة إلى أحد أكبر المصانع في العالم في مجال التجفيف بالتبريد (Freeze Dry) الفواكه والخضراوات،

كما يضم المجمع مصنعاً لتجميد الفواكه والخضراوات.

ينتج المجمع

ما يزيد على 100 ألف طن منتجات زراعية غذائية سنوياً في المرحلة الأولى، مستخدماً أحدث تكنولوجيا في العالم في مجال الأغذية الزراعية، وبالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، كشركتي JBT وCabin Plant الأمريكية وشركة GEA الألمانية، كما قام بالدراسات المالية شركة بلتون القابضة والدراسات السوقية شركة BCG الأمريكية.

وكشف أبو هشيمة أن هذا المجمع يوفر ما يزيد على 7 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويستهدف تصدير ما يزيد على 80% من إنتاجه للخارج، بهدف دعم الاقتصاد المصري، والإسهام في تحقيق التوازن بين الواردات والصادرات، مؤكداً أن المكون الدولاري في هذا المجمع عبارة عن تمويل واستثمار أجنبي مباشر.