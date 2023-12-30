عزوتي حاضر في قمة المليار متابع

MENAFN - Khaberni) خبرني - سيشارك مطعم عزوتي الأردني في فعاليات قمة المليار متابع في الإمارات، التي ستُعقد في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل بدبي يومي 10 و11 يناير المقبل.

يعتبر مطعم عزوتي، الذي يعتبر مطعمًا غير ربحيًا، رائدًا في تعزيز مفهوم التكافل والتضامن الاجتماعي من خلال مبدأ "العازم والمعزوم".



ويتمثل هدفه في تحسين وضع الأفراد ذوي الحظ الأقل، حيث يتيح للزبائن شراء وجبتين بسعر التكلفة لتوجيه إحداها لمن يحتاجها من أبناء المجتمع.

تعكس هذه القمة الفريدة من نوعها، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دعم الإعلام باعتباره يلعب دوراً حيوياً في نجاح الاستراتيجيات التنموية، وشريكاً أساسياً لأي عمل حكومي ومؤسسي، وقطاعاً متجدداً يتيح مساحة واسعة للاستثمار في مجالاته ليكون رافداً اقتصادياً مهماً، ومساهماً رئيسياً في إحداث حراك معرفي وثقافي في المجتمع.