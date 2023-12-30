اولمرت يدعو لوقف دائم لحرب غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - رئيس حكومة الاحتلال السابق، إيهود أولمرت انه يجب وقف الحرب فورا ، والتوصل الى عقد صفقة تبادل ، وليس التوصل لهدنة مؤقتة.

وقال في مقال بصحيفة "هآرتس" نشر اليوم السبت :

"نتوقع أياماً صعبة وعدد قتلى أصبح متفاقماً ومزعجاً، أعتقد أن الوقت قد حان للإعلان عن استعداد إسرائيل لوقف القتال. نعم، وقف القتال. ليس هدنة أو وقف مؤقت لبضعة أيام، 3 – 4 أيام، بل وقف القتال و عقد صفقة تبادل والتفاوض على مستقبل القطاع".

وأضاف : "هزيمة حماس" ما زالت بعيدة المنال وليست سهلة ، و "احتمالات تحقيق القضاء التام على حماس كانت معدومة، منذ اللحظة التي أعلن فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن ذلك هو الهدف الرئيسي للحرب".

وأضاف: "حتى في ذلك الوقت كان واضحاً لكل من فكّر في الأمر أن التدمير الكامل للمنظمة مجرد أُمنيات غير قابلة للتطبيق عسكرياً، حتى في ظل ظروف غير تلك الموجودة بقطاع غزة".

وأشار أولمرت إلى أن "المعلومات الاستخباراتية ثبت منذ ذلك الحين أنها محدودة للغاية، والتي كانت لدينا قبل 7 أكتوبر، كانت كافية لكي ندرك أن شبكة أنفاق متطورة، منتشرة في جميع أنحاء قطاع غزة".







