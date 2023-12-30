اولمرت يدعو لوقف دائم لحرب غزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - رئيس حكومة الاحتلال السابق، إيهود أولمرت انه يجب وقف الحرب فورا ، والتوصل الى عقد صفقة تبادل ، وليس التوصل لهدنة مؤقتة.
وقال في مقال بصحيفة "هآرتس" نشر اليوم السبت :
"نتوقع أياماً صعبة وعدد قتلى أصبح متفاقماً ومزعجاً، أعتقد أن الوقت قد حان للإعلان عن استعداد إسرائيل لوقف القتال. نعم، وقف القتال. ليس هدنة أو وقف مؤقت لبضعة أيام، 3 – 4 أيام، بل وقف القتال و عقد صفقة تبادل والتفاوض على مستقبل القطاع".
وأضاف : "هزيمة حماس" ما زالت بعيدة المنال وليست سهلة ، و "احتمالات تحقيق القضاء التام على حماس كانت معدومة، منذ اللحظة التي أعلن فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن ذلك هو الهدف الرئيسي للحرب".
وأضاف: "حتى في ذلك الوقت كان واضحاً لكل من فكّر في الأمر أن التدمير الكامل للمنظمة مجرد أُمنيات غير قابلة للتطبيق عسكرياً، حتى في ظل ظروف غير تلك الموجودة بقطاع غزة".
وأشار أولمرت إلى أن "المعلومات الاستخباراتية ثبت منذ ذلك الحين أنها محدودة للغاية، والتي كانت لدينا قبل 7 أكتوبر، كانت كافية لكي ندرك أن شبكة أنفاق متطورة، منتشرة في جميع أنحاء قطاع غزة".
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