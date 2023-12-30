وليد توفيق يروي كيف ضاعت أمواله بلبنان

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - مفاجأة صادمة كشف عنها المطرب، وليد توفيق، حينما تحدث عن أوضاعه المالية في لبنان، وكيف ذهبت مدخراته التي جمعها طيلة السنوات الماضية وجمدت.
وفي لقاء تلفزيوني مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي، علق وليد توفيق على أوضاعه المالية، قائلا "أخدوا فلوسنا كلها"، مشيرا إلى كونه كان يثق بلبنان بشكل تام، مثله مثل باقي العرب.
حيث كان يقال عن البنوك اللبنانية "سويسرا الشرق"، لذلك تابع قائلا "الله ينتقم منهم.. خربوا البلد"، مشيرا إلى كون أمواله وأموال زوجته وأصدقائه كذلك في البنوك اللبنانية.
لكنه في الوقت الحالي لا يستطيع سحب أمواله من البنوك، ويحصل فقط على 400 دولار بشكل شهري، لكن المفاجأة الصعبة التي تلقاها، هي ابتعاد بعض الأشخاص من معارفه عنه حينما علموا بقصة البنوك، ولم يعودوا يجيبونه عبر الهاتف.
مؤكدا أن هؤلاء الأشخاص يمتلكون الملايين، وفي الوقت نفسه هناك بعض الأشخاص العاديين للغاية وقفوا إلى جواره وساندوه في أزمته.
وأوضح وليد توفيق أن تلك الأزمة دفعته إلى التعاون مع نزار فرنسيس، حيث كتبا أغنية يقوم هو بتلحينها في الوقت الحالي، للحديث عما جرى في هذا الموقف.
وأكد توفيق أن الأمر كان صعبا للغاية، ولكن رغم ذلك هو يستطيع العمل في الخارج والحصول على أموال، لكن أصحاب المعاشات كيف سيتصرفون في أمر مثل هذا.
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