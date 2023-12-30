وليد توفيق يروي كيف ضاعت أمواله بلبنان

MENAFN - Khaberni) خبرني - مفاجأة صادمة كشف عنها المطرب، وليد توفيق، حينما تحدث عن أوضاعه المالية في لبنان، وكيف ذهبت مدخراته التي جمعها طيلة السنوات الماضية وجمدت.

وفي لقاء تلفزيوني مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي، علق وليد توفيق على أوضاعه المالية، قائلا "أخدوا فلوسنا كلها"، مشيرا إلى كونه كان يثق بلبنان بشكل تام، مثله مثل باقي العرب.

حيث كان يقال عن البنوك اللبنانية "سويسرا الشرق"، لذلك تابع قائلا "الله ينتقم منهم.. خربوا البلد"، مشيرا إلى كون أمواله وأموال زوجته وأصدقائه كذلك في البنوك اللبنانية.

لكنه في الوقت الحالي لا يستطيع سحب أمواله من البنوك، ويحصل فقط على 400 دولار بشكل شهري، لكن المفاجأة الصعبة التي تلقاها، هي ابتعاد بعض الأشخاص من معارفه عنه حينما علموا بقصة البنوك، ولم يعودوا يجيبونه عبر الهاتف.

مؤكدا أن هؤلاء الأشخاص يمتلكون الملايين، وفي الوقت نفسه هناك بعض الأشخاص العاديين للغاية وقفوا إلى جواره وساندوه في أزمته.

وأوضح وليد توفيق أن تلك الأزمة دفعته إلى التعاون مع نزار فرنسيس، حيث كتبا أغنية يقوم هو بتلحينها في الوقت الحالي، للحديث عما جرى في هذا الموقف.

وأكد توفيق أن الأمر كان صعبا للغاية، ولكن رغم ذلك هو يستطيع العمل في الخارج والحصول على أموال، لكن أصحاب المعاشات كيف سيتصرفون في أمر مثل هذا.