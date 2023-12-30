سودانية توري تفاصيل اغتصابها من قبل الدعم السريع - فيديو

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- Khaberni) خبرني - روت فتاة سودانية تفاصيل اغتصابها ومجموعة من السيدات من قبل قوات الدعم السريع.
وقالت الفتاة في فيدو نشرته صفحات إخبارية سودانية ، انها تعرضت للاختطاف من قبل قوات الدعم السريع اثناء ذهابها للشراء من الدكان من قبل مسلحين من قوات الدعم السريع.
وأضافت
: قاموا بتهديدي بالسلاح ، فركبت معهم في عربة، وقاموا بتغطية عيناني حتى وصلنا الى احد المنازل ، وهناك وجدت نفسي مع 13 فتاة أخرى.
وبينت الفتاة
: كانوا يتناوبون على اغتصاب احدانا يوميا.
وأشارت الى حرمانهم من الاكل والشرب، وكان الخاطفون يقدمون لهم وجبة واحدة يوميا فقط.
وتشير الى انها استطاعت الهرب بعد سقوط قذيفة على المنزل الذي كانوا فيه.
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