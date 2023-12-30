مانشستر سيتي يتحين الفرصة للإطاحة بليفربول المتصدر بعد تعثر أرسنال

فاق ليفربول التوقعات بتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد منتصف الموسم لكن مانشستر سيتي متفائل بشأن العودة من جديد إلى سباق اللقب بعد تعثر أرسنال هذا الشهر.

ورغم أن خط وسط ليفربول رحل تقريبا بالكامل في نهاية الموسم، فإن مدربه يورجن كلوب تمكن من إعادة الأمور إلى نصابها بإعادة بناء سريعة ليخسر مباراة واحدة فقط هذا الموسم، كانت أمام توتنهام وسط جدل بشأن تقنية حكم الفيديو المساعد.

ونجا ليفربول أيضا من أزمة إصابات ليتصدر ترتيب الدوري بأفضل دفاع لكن كلوب لم يكتف بما حققه، خاصة مع توجه محمد صلاح هداف الفريق إلى كأس الأمم الأفريقية الشهر المقبل.

وقال كلوب "لدينا الكثير من الإصابات، بعض اللاعبين لم يشاركوا ولو مرة واحدة وهم لاعبون مهمون لنا، الظهيران الأيسران ليسا معنا وهذا ليس جيدا على الإطلاق.

"لكننا وجدنا طريقة للمباراة القادمة ووجدنا طريقة للتنافس، كل شيء يبدأ من الدفاع، لا نستقبل طوال الوقت حتى لا نشعر باليأس. حتى الآن الوضع جيد. من الأفضل أن تكون الأول على أن تكون السادس".

ويستضيف فريق كلوب منافسه نيوكاسل الذي يعاني مؤخرا ويحتل المركز التاسع في الترتيب بعدما حقق انتصارا واحدا فقط في آخر سبع مباريات بجميع البطولات، مع معاناة فريق المدرب إيدي هاو أيضا من عدة إصابات.

ولم يتغلب نيوكاسل على ليفربول منذ 2015، وخسر آخر خمس مباريات بين الفريقين.

وقال هاو "كانت لدينا مباراتان مؤلمتان ضد ليفربول لكن الإيجابيات من آخر مباراتين كانت أننا أدينا بشكل جيد حقا وكنا متنافسين. نحتاج إلى الاقتراب من الكمال في هذه المباراة".

* قلة الأهداف

تصدر أرسنال جدول الترتيب في عيد الميلاد للموسم الثاني على التوالي، لكنه أهدر فرصة تجاوز ليفربول المتصدر حين خسر على ملعبه أمام وست هام يونايتد أمس الخميس، بعد خمسة أيام من التعادل في أنفيلد.

وفاز فريق المدرب ميكل أرتيتا مرة واحدة في آخر أربع مباريات ليتراجع إلى المركز الثاني، وكان أحد العوامل الرئيسية لمعاناة الفريق قلة الأهداف للثلاثي الأمامي، جابرييل جيسوس وبوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي.

وسجل الثلاثي ثلاثة أهداف فقط في آخر خمس مباريات بالدوري على الرغم من أن أرسنال خلق العديد من الفرص خاصة على ملعبه.

وقال أرتيتا "هذه هي كرة القدم، حين يخلق الفريق هذا الكم من الفرص من الطبيعي أن تفوز بالمباريات.

"هذه هي الطريقة التي قمنا بها. ضد برايتون خلقنا الكثير من الفرص وكذلك ضد ليفربول. لكننا سجلنا الأهداف بطرق مختلفة وعلينا أن نتقدم على هذا الصعيد للفوز بالمباريات بطريقة أكثر راحة".

ومنحت سلسلة نتائج أرسنال السيئة مانشستر سيتي، المتوج مؤخرا بلقب كأس العالم للأندية وتتبقى له مباراة مؤجلة، الفرصة للتقدم والتساوي مع أرسنال في النقاط حين يستضيف شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب السبت.

ولم يخسر سيتي على ملعب الاتحاد في آخر 18 مباراة، وعلى الرغم من تعادله في آخر ثلاث مباريات، فإنه فاز بالمباريات الست التي جمعته بشيفيلد.

ويواجه أستون فيلا، ثالث الترتيب ومفاجأة الموسم، بيرنلي المهدد بالهبوط، بينما يستضيف توتنهام الخامس فريق بورنموث الذي تألق مؤخرا وحصد 19 نقطة من آخر سبع مباريات.

ويتطلع مانشستر يونايتد لإعادة موسمه إلى المسار الصحيح حين يسافر لمواجهة نوتنجهام فورست، حيث يبدو أن تأثير المدرب الجديد نونو إسبريتو سانتو فوري إذ تغلب 3-1 على نيوكاسل يونايتد في ملعب سانت جيمس بارك منتصف الأسبوع الحالي.



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