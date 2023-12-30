قدّاس وبالونات بيضاء..البرازيل تُحيي الذكرى الأولى لرحيل الأسطورة بيليه

أحيَت البرازيل أمس الجمعة الذكرى السنوية الأولى لرحيل أسطورة كرة القدم بيليه، خصوصاً في مدينتي سانتوس حيث بدأ مسيرته وريو دي جانيرو، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي سانتوس، بالقرب من ساو باولو، أُقيم قدّاس في المتحف المخصص لمسيرة بطل العالم ثلاث مرات (1958، 1965، و1970)، الذي توفي في 29 ديسمبر 2022 بسبب سرطان القولون عن عمر يناهز 82 عاماً.

وفي هذه المدينة التي لعب فيها بين عامي 1956 و1974، يرقد "الملك" في ضريح زاره آلاف المعجبين منذ افتتاحه في مايو الماضي.

ونشر النادي، وهو الوحيد في البرازيل الذي لعب فيه إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، وهو الاسم الحقيقي لبيليه، مقطع فيديو لإحياء الذكرى مع صورة مصحوبة بتعليق "عام من دون إدسون، لكن بيليه أبدي".

ومن ملعب سانتوس، أطلق إدينيو، وهو أحد أبناء بيليه السبعة، عشرات البالونات البيضاء في السماء، بحسب الصور التي نشرها النادي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وهبط النادي الذي يلعب بالقميص الأبيض والأسود إلى الدرجة الثانية هذا الموسم للمرة الأولى في تاريخه.

وفي ريو دي جانيرو، أقيمت أيضاً مراسم في موقع تمثال المسيح الفادي الشهير، الذي أُضيئ ليلاً بألوان قميص البرازيل، وتُليَت خلاله رسالة من البابا فرنسيس.

وكتب البابا في رسالته التي نُشرت نسخة منها على موقع "ديبورتيفو" الإخباري إن "ذكرى +ملك كرة القدم+ تظل خالدة في أذهان الكثيرين وتدفع الأجيال الجديدة إلى اعتبار الرياضة وسيلة لجمع الشعوب".

وأُقيمت مراسم دينية في تريس كوراكويس، مسقط رأس بيليه، في ولاية ميناس جيرايس (جنوب شرق)، في الكنيسة التي تعمّد فيها.

ونشر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الجمعة، مقالاً تكريمياً لـ"الأعظم في كل العصور"، مؤكداً أن اسمه أطلق على ملاعب عدة، من بينها سبعة خارج البرازيل.

كما أحيا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذكرى السنوية الأولى لرحيل بيليه برسالة على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً "قبل عام، قلنا وداعاً لأسطورة".

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