وفاة السائق البرازيلي دي فيران بسبب أزمة قلبية



قال الاتحاد البرازيلي للسيارات الليلة الماضية إن السائق البرازيلي الفرنسي المولد جيل دي فيران الذي سبق له الفوز بسباق إنديانابوليس 500 توفي عن 56 عاما بعد تعرضه لأزمة قلبية.

ويعمل دي فيران المولود في باريس كمستشار في فريق مكلارين المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 بعد أن سبق له العمل كمدير رياضي.

وقال الاتحاد البرازيلي للسيارات إنه تعرض لأزمة قلبية خلال وجوده في أحد أندية السيارات الخاصة في مدينة أوبا لوكا بولاية فلوريدا الأمريكية وإنه "نقل مباشرة إلى مستشفى محلي لكنه فارق الحياة."

وقال جيوفاني جويرا رئيس الاتحاد البرازيلي للسيارات في بيان "بإسمي وبالنيابة عن جميع أفراد أسرة الاتحاد البرازيلي للسيارات ندعو الله أن يرحم شقيقنا وأن يلهم أسرته وأصدقاءه وملايين المعجبين حول العالم الصبر."

وقال فريق بينسكي الذي نافس معه دي فيران في بيان "شعرنا بحزن بالغ بعد رحيل دي فيران المأساوي اليوم.

"كان جيل متميزا على المستويين المهني والشخصي.. وحقق انجازات كبيرة خلال مسيرته الاحترافية في مضمار السباق وخارجه.. وسنفتقده كثيرا."

وعبر مكلارين عن أسفه لرحيل "أحد أعضاء أسرة مكلارين المحبوبين."

وقال الفريق "كان جيل عنصرا أساسيا ومهما في فريقنا. وكان بمثابة قوة فاعلة في المضمار وخارجه وكان له تاثير دائم على جميع من تعاملوا معه.. وسيفتقده الجميع في الفريق."

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