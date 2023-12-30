الأمراض تهدد عشرات آلاف الفلسطينيين في الملاجئ بقطاع غزة

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن التهديد من الأمراض يشتد في الملاجئ المؤقتة المقامة في قطاع غزة، حيث يتكدس عشرات الآلاف من الأشخاص الذين فروا من القصف الإسرائيلي.

وأضافت منظمة أوتشا اليوم السبت، أن توفير الخدمات الصحية في المنطقة لطالما صعبة للغاية نظرا لقلة الأدوية وتدمير الكثير من المراكز والمستشفيات، وجعلت الموجات الجديدة من النزوح التي أمرت بها القوات الإسرائيلية المهمة أكثر صعوبة.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، على منصة التواصل الاجتماعي إكس يوم أمس الجمعة، إن عدوى الجهاز التنفسي والإسهال بين أكثر الأمراض الحادة في ملاجئ الطوارئ.

ويعاني نحو 180 ألف شخص بالفعل من عدوى الجهاز التنفسي بينما يعاني أكثر من 136 ألف طفل دون الخامسة من الإسهال، وهو ما يمكن أن يتسبب في خسارة المياه والمعادن الضرورية للجسم في هذه المرحلة العمرية على نحو يهدد الحياة، حال لم يتم علاج ذلك. وهناك أكثر من 55 ألف حالة إصابة بالقمل والجرب.

وقالت منظمة أوتشا إن صندوق الأمم المتحدة للطفولة أوصل 600 ألف جرعة لقاح لقطاع غزة أمس الجمعة. والهدف هو جعل الأطفال الصغار يحصلون على تطعيماتهم الروتينية على مدار العام المقبل رغم الحرب. وهذا يشمل التطعيم ضد الخناق (الدفتيريا) والكزاز (التيتانوس) والسعال الديكي.

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قد حذرت من أن حياة مليون طفل "على شفير الهاوية" بسبب الانهيار شبه الكامل للخدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء قطاع غزة، ولا سيما المناطق الشمالية.

يأتي ذلك فيما تتواصل العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ردا على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس وتضمنت اقتحام بلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن واقتيادهم إلى القطاع.





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