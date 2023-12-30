ماكدونالدز في ماليزيا تقاضي مجموعة تدعو إلى مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل

رفعت شركة ماكدونالدز الماليزية دعوى قضائية ضد مجموعة مؤيدة للفلسطينيين مطالبة بمبلغ 1,3 مليون دولار بسبب دعواتها إلى مقاطعة شركات تتهمها بدعم إسرائيل.

وقالت سلسلة الوجبات السريعة في بيان الجمعة إن الدعوى المدنية المرفوعة ضد الحركة الماليزية الداعية إلى المقاطعة تهدف إلى حماية "حقوقنا ومصالحنا وفقا للقانون" مؤكدة أنها "لا تدعم ولا تؤيد النزاع الحالي في الشرق الأوسط".

وأوضحت "ماكدونالدز" في بيانها "نتفهم ونحترم فكرة أن المقاطعة هي قرار فردي لكننا نعتقد أنه يجب أن تستند إلى حقائق وليس إلى ادعاءات كاذبة".

وطالبت "ماكدونالدز" بتعويض قدره ستة ملايين رينغيت ماليزي (1,3 مليون دولار) بسبب ما وصفته بالتشهير، حسب نسخة من الوثيقة القانونية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

من جهتها وفي منشور على منصة إكس الجمعة، قالت حركة المقاطعة الماليزية "ننفي بشكل قاطع" ما وصف بالتشهير.

وحركة المقاطعة الماليزية هي جزء من حركة "مقاطعة، سحب استثمارات، عقوبات" الدولية التي أطلقتها منظمات فلسطينية للمجتمع المدني في 2005.

وتدعو الحملة إلى اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية ضد إسرائيل بسبب معاملتها للفلسطينيين.

وردا على الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، كثفت حركة المقاطعة الماليزية دعواتها للماليزيين إلى مقاطعة عدد من العلامات التجارية الغربية، بما في ذلك ماكدونالدز وكنتاكي وزارا، مؤكدة أنها "متواطئة مع الفظائع الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين".

واندلعت الحرب في قطاع غزة مع شن حركة حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر، خلف نحو 1140 قتيلا في إسرائيل بحسب السلطات الإسرائيلية معظمهم مدنيون.

واقتيد خلال الهجوم نحو 250 رهينة إلى قطاع غزة لا يزال 129 منهم محتجزين وفق إسرائيل.

وتنفذ إسرائيل منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة وباشرت في 27 أكتوبر عمليات برية متعهدة "القضاء" على حماس، ما أسفر عن سقوط 21507 قتلى، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس.





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