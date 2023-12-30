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بولندا تستدعي القائم بأعمال السفير الروسي بعد اختراق صاروخ مجالها الجوي

12/30/2023 7:23:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استدعت وزارة الخارجية البولندية القائم بالأعمال في السفارة الروسية، أمس الجمعة، وسلمته مذكرة احتجاج تطلب من موسكو توضيحا فيما يتعلق باختراق صاروخ روسي المجال الجوي البولندي أمس الأول.

وأفاد بيان للوزارة في وارسو، بأن المذكرة دعت روسيا إلى توضيح "واقعة انتهاك المجال الجوي البولندي بصاروخ كروز، ودعت روسيا إلى الوقف الفوري لهذا النوع من الأنشطة".

وذكرت وسائل الإعلام البولندية أن مئات الجنود استأنفوا اليوم السبت، البحث عن حطام الصاروخ الذي ربما يكون سقط داخل البلاد.

وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة البولندي فيسلاف كوكولا أمس الجمعة، أنه بناء على ما رصدته أجهزة الرادار، انتهك صاروخ روسي المجال الجوي لبولندا، وهي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ووفقا للمعلومات، تواجد الصاروخ في المجال الجوي لبولندا لنحو ثلاث دقائق، وحلق لمسافة أكثر من 40 كيلومترا.


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