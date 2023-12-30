احتفالية 7 نجوم للأهلي بـ«السوبر» في أبوظبي

احتفل الأهلي وسط قاعدته الجماهيرية في أبوظبي بنيله لقب السوبر المصري من داخل استاد محمد بن زايد، وذلك المرة 14 التي مثلت اللقب رقم 150 في تاريخ إنجازات النادي، وتغلب الفريق على فيوتشر 4-2 في ختام البطولة التي استضافها مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وبمشاركة 4 فرق المرة الأولى وبخلاف 20 نسخة سابقة كانت تقام بنظام المباراة الواحدة.

وتم تتويج الأهلي في احتفالية 7 نجوم عقب مباراة النهائي التي سبقها افتتاح أنيق بمشاركة الفنان محمد حماقي الذي قدم فاصلاً غنائياً قبل انطلاق المباراة.

وكانت المباراة النهائية امتدت إلى الأشواط الإضافية بعد انتهاء الزمن الرسمي بالتعادل الإيجابي 2-2، وفي الشوط الإضافي الثاني تمكن البطل من حسم النتيجة بإحراز هدفين سريعين، ليتوج بكأس البطولة والميداليات الذهبية وجائزة 250 ألف دولار، وأحرز فيوتشر الميدالية الفضية وجائزة بقيمة 125 ألف دولار، فيما حل ثالثاً بيراميدز بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح 5-4، لينال جائزة المركز الثالث 75 ألف دولار وحصل سيراميكا صاحب المركز الرابع على 50 ألف دولار.

5 ألقاب

وبإنجازه الذي ودع به سنة 2023، يرفع الأهلي عدد بطولات السوبر إلى 14 لقباً، منها 5 ألقاب أحرزها من 7 نسخ أقيمت في الإمارات التي أصبحت مصدر تفاؤل جمهوره الذي قابل إنجاز التتويج بفرحة كبيرة على خلفية أنه لقب البطولة الأولى من السوبر التي كانت تقام سابقاً من مباراة واحدة، إضافة إلى أن الأهلي نجح في تجاوز ضغط وإرهاق المباريات الذي عاناه نتيجة مشاركته في مونديال الأندية بجدة والذي كان قد غادر إليه من القاهرة قبل 17 يوماً فقط ونجح فيه في إحراز الميدالية البرونزية ومن جدة وصلت بعثته إلى أبوظبي لتنهي رحلتها بلقب السوبر الذي كان مسك ختام لسنة 2023.

وهنأ رامي ربيعة قائد الأهلي، جماهير النادي بنيل لقب السوبر، وأكد أنه تحقق بعد جهد كبير من اللاعبين، مشيراً إلى ضغط المباريات الذي عاناه الفريق في الفترة السابقة وقال: على الرغم من الإرهاق نجحنا في إسعاد جمهورنا بالإصرار والعزيمة، ولكننا نعترف بأننا صعبنا المواجهة على أنفسنا لأننا تقدمنا بهدفين وسمحنا للمنافس بالتعديل، والمهم أننا نجحنا في العودة وتحقيق الانتصار.

حفاوة

وثمن ربيعة جهود مجلس أبوظبي الرياضي في تنظيم البطولة وحفاوة الاستقبال وقال: أشكر أبوظبي على التنظيم المتميز والملعب الرائع الذي أسهم في نجاح البطولة، وعشنا لحظات رائعة في أبوظبي وهذا ليس بغريب على أهل الإمارات، وما وجدناه من حفاوة يبرز قيمة العلاقة التي تربط بين الشعبين الإماراتي والمصري، استمراراً لعلاقات طيبة وتاريخية تربط البلدين.

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