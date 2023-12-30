شرطة دبي تختتم حملة الرسائل المجهولة 2023 بمردف ستي سنتر

شهد اللواء عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، ختام حملة الرسائل المجهولة 2023، والتي أقيمت على مدى ثلاثة أيام بمردف سيتي سنتر، بحضور العقيد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي في الإدارة العامة، وعدد من الضباط والأفراد.

واستقطبت الفعاليات المصاحبة للحملة، عدداً كبيرا من الجماهير الذين حرصوا على الحضور والمشاركة والاستفادة من المعلومات التوعوية، والاستشارات المجانية، والاستماع إلى الجلسات الحوارية التخصصية.

وقال اللواء عيد محمد ثاني حارب عقب تكريمه للشركاء الذين ساهموا في إنجاح الفعالية، أن حملات الرسائل المجهولة منذ إطلاقها أتت بنتائج قيمة وحققت أهدافها المرجوة، وتجلى ذلك في تجاوب أفراد المجتمع معها والتفاعل بالإبلاغ عبر الخدمات الرسمية في تطبيق شرطة دبي.

وأكد أن هذه الحملة استهدفت التحذير من مخاطر تلك الرسائل من جانب، وتقديم استشارات ورسائل إيجابية وتوعوية لأفراد المجتمع من جانب آخر، وحث أفراد المجتمع على تعزيز التكاتف المجتمعي وعدم التعامل والتجاوب مع الرسائل والمحادثات الواردة، وزيادة الرقابة الأسرية على الأبناء لتوعيتهم وتحذيرهم من الرسائل المجهولة.

من جانبه، ذكر العقيد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، بأن أهداف حملة الرسائل المجهولة تتضمن، زيادة الوعي بطبيعة التهديدات الإلكترونية وكيفية التعامل معها، إضافة إلى تزويد أفراد المجتمع بالمعرفة والأدوات اللازمة لاكتشاف هذه الهجمات والرسائل المجهولة، وتعزيز السلوك الآمن بأفضل الممارسات والإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى ترسيخ الوعي وتوسيع نطاق المعرفة بين المواطنين والمقيمين كافة بمخاطر الرسائل المجهولة وما قد يترتب من نتائج التجاوب معها، وأهمية الإبلاغ عنها فوراً عبر القنوات الرسمية.

بدوره، أشاد الملازم أول أحمد سالم الكعبي رئيس قسم البرامج المجتمعية بمركز حماية الدولي، بدعم الشركاء الذين شاركوا بحملة الرسائل المجهولة، وهم مردف سيتي سنتر، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل، وفرجان دبي، وإدارة الشرطة السياحية، وأكاديمية شرطة دبي، ومبادرة الروح الإيجابية بشرطة دبي لدورها في تعزيز الهوية الوطنية عبر المرسم الحر، ومجلس الجامعات والكليات بشرطة دبي، والذي كان لهم الدور المؤثر في إنجاح الحملة. موضحا بأن الرسالة الأهم التي تسعى شرطة دبي لإيصالها لأفراد المجتمع هي آلية التواصل معها عبر الإبلاغ إما عن طريق مركز الاتصال المجاني 901 أو عبر منصة الجرائم الإلكترونية E crime"" التي توفرها شرطة دبي عبر تطبيقها الذكي، أو موقعها الإلكتروني، حيث يعكس التواصل والإبلاغ عن وعي الجمهور وحرصه على تعزيز الأمن المجتمعي.





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