قرقاش: فخورون بأداء فريقنا الإماراتي وكفاءته بعد عامين من العمل البناء والمثمر في مجلس الأمن

عبر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عن فخره بأداء الفريق الإماراتي في مجلس الأمن وكفاءته بعد عامين من العمل البناء والمثمر.

وقال معاليه على حسابه في منصة إكس "فخورون بأداء فريقنا الإماراتي وكفاءته، مبادراته وأفكاره المثمرة والتعامل مع بعض أصعب التحديات العالمية جعلته جسراً للتواصل وسط الانقسام الدولي وخير ممثل للعرب وقضاياهم .. كل الشكر والتقدير لسمو الشيخ عبدالله بن زايد وفريقنا الدبلوماسي".





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز