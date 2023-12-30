9 فوائد للكمون المغلي.. تعرف عليها

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- Khaberni) خبرني - تعد المشروبات العشبية مفيدة لصحة الإنسان بشكلٍ كبير، منها الينسون والحلبة وحبة البركة، والكمون، إذ يحتوي الكمون على العديد من العناص الغذائية المهمة للإنسان، ويستخدمه أطباء التغذية في وصفات التخسيس وأيضًا للوقاية من بعض الأمراض، كما يفيد المعدة، وتستعرض «الوطن» 9 فوائد للكمون المغلي، يمكن تحضيره في المنزل بسهولة.
ومن أبرز فوائد الكمون المغلي، بحسب الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية والباحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية،
فوائد الكمون المغلي، ما يلي:
9 فوائد للكمون المغلي - يعمل الكمون على تقوية مناعة الإنسان، خاصة إذا تمت إضافت إليه الليمون، إذ يحتوي على نسبة كبيرة من الحديد والألياف.
- يحتوي الكمون المغلي على ألياف غذائية كثيرة، ما يؤدي إلى الشعور بالشبع، ويساعد على التخسيس وإنقاص الوزن بشكل كبير، ويصفه العديد من الأطباء للتخسيس.
- يستخدم الكمون في علاج آلام المعدة وعسر الهضم وحالات الانتفاخ، إذ يعتبر مثل الينسون، يهدئ من هيجان المعدة والقولون، فهو مسكن لآلام المعدة، كما يساهم في عملية تسريع الهضم بشكل كبير.
- ساعد مشروب الكمون المغلي على التخيص من السموم الموجودة في الجسد، فيساعد على حماية الكبد من الالتهابات.
- يقلل الكمون المغلي من نسبة وجود السكر في الدم، وذلك إذا تم ناوله على معدة فارغة، وهو مفيد بشكل كبير لمرضى السكر.
مشروب الكمون المغلي مفيد لمرضى السكر - يساعد على إنتاج الأنسولين في الدم.
- يعد مشروب الكمون المغلي من المشروبات المهمة جدًا لصحة الجهاز التنفسي، إذ يساعد على التخلص من المخاط الموجود بالصدر ويساهم في التنفس بشكل أفضل، وهو مفيد للمدخنين.
- يعالج الكمون المغلي فقر الدم، الناتج فقط عن نقص الحديد.
- يفيد في نضارة البشرة وصحتهان ويساعد على التخلص من حب الشباب، وأيضًا تقوية جذور الشعر.
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