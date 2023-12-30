9 فوائد للكمون المغلي.. تعرف عليها

MENAFN - Khaberni) خبرني - تعد المشروبات العشبية مفيدة لصحة الإنسان بشكلٍ كبير، منها الينسون والحلبة وحبة البركة، والكمون، إذ يحتوي الكمون على العديد من العناص الغذائية المهمة للإنسان، ويستخدمه أطباء التغذية في وصفات التخسيس وأيضًا للوقاية من بعض الأمراض، كما يفيد المعدة، وتستعرض «الوطن» 9 فوائد للكمون المغلي، يمكن تحضيره في المنزل بسهولة.

ومن أبرز فوائد الكمون المغلي، بحسب الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية والباحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية،

فوائد الكمون المغلي، ما يلي:

9 فوائد للكمون المغلي - يعمل الكمون على تقوية مناعة الإنسان، خاصة إذا تمت إضافت إليه الليمون، إذ يحتوي على نسبة كبيرة من الحديد والألياف.

- يحتوي الكمون المغلي على ألياف غذائية كثيرة، ما يؤدي إلى الشعور بالشبع، ويساعد على التخسيس وإنقاص الوزن بشكل كبير، ويصفه العديد من الأطباء للتخسيس.

- يستخدم الكمون في علاج آلام المعدة وعسر الهضم وحالات الانتفاخ، إذ يعتبر مثل الينسون، يهدئ من هيجان المعدة والقولون، فهو مسكن لآلام المعدة، كما يساهم في عملية تسريع الهضم بشكل كبير.

- ساعد مشروب الكمون المغلي على التخيص من السموم الموجودة في الجسد، فيساعد على حماية الكبد من الالتهابات.

- يقلل الكمون المغلي من نسبة وجود السكر في الدم، وذلك إذا تم ناوله على معدة فارغة، وهو مفيد بشكل كبير لمرضى السكر.

مشروب الكمون المغلي مفيد لمرضى السكر - يساعد على إنتاج الأنسولين في الدم.

- يعد مشروب الكمون المغلي من المشروبات المهمة جدًا لصحة الجهاز التنفسي، إذ يساعد على التخلص من المخاط الموجود بالصدر ويساهم في التنفس بشكل أفضل، وهو مفيد للمدخنين.

- يعالج الكمون المغلي فقر الدم، الناتج فقط عن نقص الحديد.

- يفيد في نضارة البشرة وصحتهان ويساعد على التخلص من حب الشباب، وأيضًا تقوية جذور الشعر.