قصف محيط بلدتي طيرحرفا والجبين.. ومسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في عيتا الشعب

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN-أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، قبل ظهر اليوم السبت، أن محيط بلدتي طيرحرفا والجبين في جنوب لبنان تعرضتا "لقصف مدفعي معاد مباشر".

وذلك بعد أن وصفت الوكالة الحالة على طول الحدود بين جنوب لبنان وإسرائيل، بـ"الهدوء الحذر" الذي يخيم منذ الصباح على المنطقة الحدودية في القطاع الغربي، بعدما شهد أمس نهارا من الاعتداءات على قرى جنوب لبنان.

وكان قد وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من دائرة اعتداءاته ضد مناطق متفرقة في جنوب لبنان، فطاولت المنطقة المفتوحة شمال الليطاني، وكان بدأها الجيش الإسرائيلي من الناقورة غربا وحتى عيترون شرقا.

وكان قد رد حزب الله، يوم أمس الجمعة، بسلسلة استهدافات لمواقع إسرائيلية. ونعى حزب الله، صباح اليوم السبت، ثلاثة مقاتلين "ارتقوا على طريق القدس".