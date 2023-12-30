قصف محيط بلدتي طيرحرفا والجبين.. ومسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في عيتا الشعب

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN-أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، قبل ظهر اليوم السبت، أن محيط بلدتي طيرحرفا والجبين في جنوب لبنان تعرضتا "لقصف مدفعي معاد مباشر".
وذلك بعد أن وصفت الوكالة الحالة على طول الحدود بين جنوب لبنان وإسرائيل، بـ"الهدوء الحذر" الذي يخيم منذ الصباح على المنطقة الحدودية في القطاع الغربي، بعدما شهد أمس نهارا من الاعتداءات على قرى جنوب لبنان.
وكان قد وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من دائرة اعتداءاته ضد مناطق متفرقة في جنوب لبنان، فطاولت المنطقة المفتوحة شمال الليطاني، وكان بدأها الجيش الإسرائيلي من الناقورة غربا وحتى عيترون شرقا.
وكان قد رد حزب الله، يوم أمس الجمعة، بسلسلة استهدافات لمواقع إسرائيلية. ونعى حزب الله، صباح اليوم السبت، ثلاثة مقاتلين "ارتقوا على طريق القدس".
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