مجلس الرياضة بغزة: الاحتلال قتل مئات اللاعبين

مجلس الرياضة بغزة: الاحتلال قتل مئات اللاعبين
التاريخ
12/30/2023 7:13:29 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-قال المجلس الأعلى للرياضة في غزة، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال قتل مئات اللاعبين والرموز الرياضية ودمر عشرات الملاعب والنوادي وحوّل جزءا منها إلى مراكز اعتقال وتنكيل وإعدام.
وأضاف أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات صارخة ضد الرياضة الفلسطينية ترتقي لتكون جرائم حرب.
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