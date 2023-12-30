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مجلس الرياضة بغزة: الاحتلال قتل مئات اللاعبين

12/30/2023 7:13:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-قال المجلس الأعلى للرياضة في غزة، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال قتل مئات اللاعبين والرموز الرياضية ودمر عشرات الملاعب والنوادي وحوّل جزءا منها إلى مراكز اعتقال وتنكيل وإعدام.

وأضاف أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات صارخة ضد الرياضة الفلسطينية ترتقي لتكون جرائم حرب.

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