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ماكدونالدز الماليزية ترفع دعوة قضائية على مجموعة تدعو للمقاطعة

12/30/2023 7:13:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) ماليزيا/PNN-رفعت شركة ماكدونالدز الماليزية دعوى قضائية ضد مجموعة مؤيدة للفلسطينيين مطالبة بمبلغ 1,3 مليون دولار بسبب دعواتها إلى مقاطعة شركات داعمة لإسرائيل.

وقالت سلسلة الوجبات السريعة في بيان إن الدعوى المدنية المرفوعة ضد الحركة الماليزية الداعية إلى المقاطعة تهدف إلى حماية "حقوقنا ومصالحنا وفقا للقانون"، مؤكدة أنها "لا تدعم ولا تؤيد النزاع الحالي في الشرق الأوسط".

وأوضحت في بيانها "نتفهم ونحترم فكرة أن المقاطعة هي قرار فردي لكننا نعتقد أنه يجب أن تستند إلى حقائق وليس إلى ادعاءات كاذبة".

وكان فرع ماكدونالدز في إسرائيل، الذي تديره شركة ألونيال المحدودة، أعلن منذ بداية العدوان على غزة أنه سيقدم وجبات مجانية للجنود الإسرائيليين والمستشفيات.


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