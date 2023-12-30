ماكدونالدز الماليزية ترفع دعوة قضائية على مجموعة تدعو للمقاطعة

(MENAFN
- Palestine News Network )
ماليزيا/PNN-رفعت شركة ماكدونالدز الماليزية دعوى قضائية ضد مجموعة مؤيدة للفلسطينيين مطالبة بمبلغ 1,3 مليون دولار بسبب دعواتها إلى مقاطعة شركات داعمة لإسرائيل.
وقالت سلسلة الوجبات السريعة في بيان إن الدعوى المدنية المرفوعة ضد الحركة الماليزية الداعية إلى المقاطعة تهدف إلى حماية "حقوقنا ومصالحنا وفقا للقانون"، مؤكدة أنها "لا تدعم ولا تؤيد النزاع الحالي في الشرق الأوسط".
وأوضحت في بيانها "نتفهم ونحترم فكرة أن المقاطعة هي قرار فردي لكننا نعتقد أنه يجب أن تستند إلى حقائق وليس إلى ادعاءات كاذبة".
وكان فرع ماكدونالدز في إسرائيل، الذي تديره شركة ألونيال المحدودة، أعلن منذ بداية العدوان على غزة أنه سيقدم وجبات مجانية للجنود الإسرائيليين والمستشفيات.
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