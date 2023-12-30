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مصدر طبي إسرائيلي: الجنود يصابون بطلقات وشظايا قاتلة بالصدر

12/30/2023 7:13:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مصدر بمستشفى إ"يخيلوف" في تل أبيب، قوله إنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يتعامل المستشفى مع إصابات قاتلة في صفوف الجنود ناجمة عن طلقات وشظايا في الصدر.


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