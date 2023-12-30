مصدر طبي إسرائيلي: الجنود يصابون بطلقات وشظايا قاتلة بالصدر

مصدر طبي إسرائيلي: الجنود يصابون بطلقات وشظايا قاتلة بالصدر
التاريخ
12/30/2023 7:13:29 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مصدر بمستشفى إ"يخيلوف" في تل أبيب، قوله إنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يتعامل المستشفى مع إصابات قاتلة في صفوف الجنود ناجمة عن طلقات وشظايا في الصدر.
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