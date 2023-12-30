التربية تنشر اسئلة مبحث الرياضيات

التربية تنشر اسئلة مبحث الرياضيات
التاريخ
12/30/2023 7:13:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نشرت وزارة التربية والتعليم نموذج أسئلة امتحان الرياضيات لكافة الفروع و مبحث العلوم المهنية الخاصة لطلاب الاقتصاد المنزلي لامتحان اليوم في الدورة التكميلية بحسب رصد "الوكيل الإخباري" .
وقالت وزارة التربية والتعليم إن عدد الطلبة المسجلين للتقدم لامتحان تكميلية التوجيهي اليوم السبت الموافق 30 كانون أول هو 29879 طالبا وطالبة
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