لواء غولاني يكشف عدد قتلاه منذ بداية الحرب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن الكتيبة 13 بلواء غولاني اعترافه بمقتل 41 من جنوده في العملية التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبمقتل 7 آخرين بمعارك غزة منهم قائد الكتيبة.
وكانت إسرائيل أعلنت في 21 من الشهر الجاري سحب لواء غولاني -الذي يعد أحد ألوية النخبة في جيش الاحتلال- من القطاع بدعوى إعادة تنظيم صفوفه.
واحتفل جنود لواء غولاني بقرار سحبهم من قطاع غزة.
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