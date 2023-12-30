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طلبة توجيهي علمي: امتحان الرياضيات اليوم مستواه من متوسط إلى صعب

12/30/2023 7:13:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال طلبة ثانوية عامة " توجيهي" إن امتحان مبحث الرياضيات للفرع العلمي في الدورة التكميلية اليوم مستواه من متوسط إلى صعب، فيما أشار طلبة الفرع الأدبي إلى أن مستوى الامتحان كان من سهل إلى متوسط ويراعي الفروقات الفردية بين الطلبة.
وأضافوا اليوم السبت لـ"الوكيل الإخباري" إن وقت الامتحان كان كافيا، لافتين إلى أن جميع الأسئلة كانت ضمن المنهاج المقرر.


وكان توجه اليوم، 29879 طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية كافة، لتأدية امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" في دورته التكميلية.


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