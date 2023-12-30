طيران الاحتلال يستهدف سيارة مدنية جنوب لبنان
التاريخ
12/30/2023 7:13:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الإسرائيلي استهدف محيط بلدات الناقورة وطيرحرفا والجبين جنوبي لبنان، وذلك من دون إعلان حزب الله عن استهداف مواقع إسرائيلية اليوم.
كما قالت إن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت سيارة مدنية في عيتا الشعب بدون وقوع إصابات.
MENAFN30122023000208011052ID1107670299
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.