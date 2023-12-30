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طيران الاحتلال يستهدف سيارة مدنية جنوب لبنان

12/30/2023 7:13:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الإسرائيلي استهدف محيط بلدات الناقورة وطيرحرفا والجبين جنوبي لبنان، وذلك من دون إعلان حزب الله عن استهداف مواقع إسرائيلية اليوم.


كما قالت إن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت سيارة مدنية في عيتا الشعب بدون وقوع إصابات.

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