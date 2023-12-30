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سرايا القدس تقصف مستوطنتين وتستهدف آليات للاحتلال

12/30/2023 7:13:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت سرايا القدس أنها قصفت مستوطنتي نيرعام ومفلاسيم في غلاف غزة برشقات صاروخية، وأضافت أنها استهدفت ناقلة جند ودبابتين للاحتلال بقذائف "التاندوم" والـ"آر بي جي" في حيي التفاح والدرج بمدينة غزة.


كما بثت سرايا القدس فيديو يظهر استهداف عسقلان وغلاف غزة برشقات صاروخية.


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