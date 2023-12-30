سرايا القدس تقصف مستوطنتين وتستهدف آليات للاحتلال

سرايا القدس تقصف مستوطنتين وتستهدف آليات للاحتلال
التاريخ
12/30/2023 7:13:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت سرايا القدس أنها قصفت مستوطنتي نيرعام ومفلاسيم في غلاف غزة برشقات صاروخية، وأضافت أنها استهدفت ناقلة جند ودبابتين للاحتلال بقذائف "التاندوم" والـ"آر بي جي" في حيي التفاح والدرج بمدينة غزة.
كما بثت سرايا القدس فيديو يظهر استهداف عسقلان وغلاف غزة برشقات صاروخية.
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