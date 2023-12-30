عاجل مصدر أمني: أعمال صيانة وراء أعمدة الدخان فوق مسجد الملك الحسين

عاجل مصدر أمني: أعمال صيانة وراء أعمدة الدخان فوق مسجد الملك الحسين
التاريخ
12/30/2023 7:13:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف مصدر أمني حقيقة أعمدة الدخان المتصاعدة من أعلى سطح مسجد الملك الحسين غرب العاصمة عمّان.
وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن سبب تصاعد أعمدة الدخان من مبنى مسجد الملك الحسين يعود إلى أعمال صيانة لسطح المسجد.
ونفى أن تكون بسبب وقوع حريق أو غيرها.
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