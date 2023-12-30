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عاجل مصدر أمني: أعمال صيانة وراء أعمدة الدخان فوق مسجد الملك الحسين

12/30/2023 7:13:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف مصدر أمني حقيقة أعمدة الدخان المتصاعدة من أعلى سطح مسجد الملك الحسين غرب العاصمة عمّان.
وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن سبب تصاعد أعمدة الدخان من مبنى مسجد الملك الحسين يعود إلى أعمال صيانة لسطح المسجد.
ونفى أن تكون بسبب وقوع حريق أو غيرها.

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