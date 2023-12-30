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العشرات يتظاهرون بأستراليا تنديدا باستمرار حرب غزة

12/30/2023 7:13:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تظاهر العشرات في مدينتي سيدني وملبورن بأستراليا تنديدا بتواطؤ الحكومات في ظل استمرار قصف وحصار قطاع غزة، وللمطالبة بوقف إطلاق النار بالقطاع.


وطالب المتظاهرون بوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، فضلا عن مطالبة الحكومة الأسترالية بقطع العلاقات مع إسرائيل.


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