العشرات يتظاهرون بأستراليا تنديدا باستمرار حرب غزة

العشرات يتظاهرون بأستراليا تنديدا باستمرار حرب غزة
التاريخ
12/30/2023 7:13:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تظاهر العشرات في مدينتي سيدني وملبورن بأستراليا تنديدا بتواطؤ الحكومات في ظل استمرار قصف وحصار قطاع غزة، وللمطالبة بوقف إطلاق النار بالقطاع.
وطالب المتظاهرون بوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، فضلا عن مطالبة الحكومة الأسترالية بقطع العلاقات مع إسرائيل.
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