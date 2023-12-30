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غارة إسرائيلية في جحر الديك

12/30/2023 7:13:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارة جوية إسرائيلية استهدفت جحر الديك جنوب مدينة غزة.


وشهد جحر الديك اشتباكات ضارية بين فصائل المقاومة والجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، حيث أوقعت كتائب القسام قتلى بصفوف الاحتلال بعدد من الكمائن.


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