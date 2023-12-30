غارة إسرائيلية في جحر الديك

غارة إسرائيلية في جحر الديك
التاريخ
12/30/2023 7:13:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارة جوية إسرائيلية استهدفت جحر الديك جنوب مدينة غزة.
وشهد جحر الديك اشتباكات ضارية بين فصائل المقاومة والجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، حيث أوقعت كتائب القسام قتلى بصفوف الاحتلال بعدد من الكمائن.
MENAFN30122023000208011052ID1107670295
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.