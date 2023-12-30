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المقاومة تبث مقطع فيديو لمسيّرة إسرائيلية استولت عليها ببيت حانون

12/30/2023 6:10:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت كتائب القسام مشاهد لطائرة مسيّرة إسرائيلية من طراز "سكاي لارك 2" بعد الاستيلاء عليها أثناء مهمة استخباراتية لها غرب بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وذلك بعد أن بثت أمس مشاهد لمسيّرة من نفس النوع استولت عليها في تل الزعتر شمال القطاع.

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