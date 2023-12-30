المقاومة تبث مقطع فيديو لمسيّرة إسرائيلية استولت عليها ببيت حانون

المقاومة تبث مقطع فيديو لمسيّرة إسرائيلية استولت عليها ببيت حانون
التاريخ
12/30/2023 6:10:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نشرت كتائب القسام مشاهد لطائرة مسيّرة إسرائيلية من طراز "سكاي لارك 2" بعد الاستيلاء عليها أثناء مهمة استخباراتية لها غرب بيت حانون شمالي قطاع غزة.
وذلك بعد أن بثت أمس مشاهد لمسيّرة من نفس النوع استولت عليها في تل الزعتر شمال القطاع.
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