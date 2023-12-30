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الاحتلال يجدد قصف بلدات في جنوب لبنان

12/30/2023 6:10:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي، اليوم السبت، على عدد من البلدات في جنوب لبنان.


وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، إن مدفعية الاحتلال استهدفت بلدات طيرحرفا، والجبين، ووادي حامول – الناقورة.


يذكر ان الاحتلال قصف بالمدفعية يوم أمس وادي حسن الواقع بين مجدلزون والجبين، وأطراف بلدة علما الشعب، والضهيرة، ومروحين، وجبل بلاط، ورامية، وأطراف الناقورة، وجبل اللبونة، وسط تحليق للطائرات على علو منخفض فوق مناطق عدة، منها: مرجعيون، والخردلي وألقى قنابل حرارية، وشن غارات جوية على حامول الناقورة ومحيط العين الزرقا.


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