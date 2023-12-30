الاحتلال يجدد قصف بلدات في جنوب لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي، اليوم السبت، على عدد من البلدات في جنوب لبنان.
وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، إن مدفعية الاحتلال استهدفت بلدات طيرحرفا، والجبين، ووادي حامول – الناقورة.
يذكر ان الاحتلال قصف بالمدفعية يوم أمس وادي حسن الواقع بين مجدلزون والجبين، وأطراف بلدة علما الشعب، والضهيرة، ومروحين، وجبل بلاط، ورامية، وأطراف الناقورة، وجبل اللبونة، وسط تحليق للطائرات على علو منخفض فوق مناطق عدة، منها: مرجعيون، والخردلي وألقى قنابل حرارية، وشن غارات جوية على حامول الناقورة ومحيط العين الزرقا.
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