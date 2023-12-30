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عاملون بالصحة والإعلام يحيون ذكرى زملائهم شهداء غزة بلندن

12/30/2023 6:10:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شارك عاملون في قطاعي الصحة والإعلام بلندن، في مراسم إحياء ذكرى زملائهم الذين استشهدوا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك أمام مكتب رئاسة الحكومة.


وشارك في الفعالية أيضا أعضاء منظمة "نعمود" لليهود البريطانيين المناهضين للاحتلال الإسرائيلي.


وبدأت الفعالية بذكر أسماء الشهداء من مجالي الصحة والإعلام في غزة، والوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواحهم.


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