عاملون بالصحة والإعلام يحيون ذكرى زملائهم شهداء غزة بلندن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شارك عاملون في قطاعي الصحة والإعلام بلندن، في مراسم إحياء ذكرى زملائهم الذين استشهدوا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك أمام مكتب رئاسة الحكومة.
وشارك في الفعالية أيضا أعضاء منظمة "نعمود" لليهود البريطانيين المناهضين للاحتلال الإسرائيلي.
وبدأت الفعالية بذكر أسماء الشهداء من مجالي الصحة والإعلام في غزة، والوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواحهم.
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