مجلة أمريكية تكشف المواقع التي استهدفتها الضربة الصاروخية الروسية الأخيرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استهدفت الصواريخ الروسية في ضربتها الأخيرة لأراضي أوكرانيا، مستودعات تخزين صواريخ كروز Storm Shadow و SCALP الغربية بعيدة المدى، وكذلك المطارات حيث تقبع طائرات تقوم بإطلاقها.



أفادت بذلك مجلة Military Watch Magazine، وقالت: "ذكرت الأنباء، أن الأولوية في الضربة الروسية أعطيت للمستودعات التي تحتوي على صواريخ كروز طويلة المدى الأوروبية من طراز Strom Shadow/SCALP والمطارات التي تتواجد فيها الطائرات التي تستخدم لإطلاقها. وبذلك أصابت الضربات الصاروخية الروسية عدة أهداف استراتيجية وتكتيكية في جميع أنحاء أوكرانيا".



وترى المجلة أن الضربة الضخمة على أهداف كثيرة داخل أراضي أوكرانيا، تدل على أن روسيا تمكنت من زيادة إنتاج الصواريخ عدة مرات مقارنة بالفترة التي سبقت بدء العملية العسكرية الخاصة.



وشددت المجلة على أن "هذا سمح لروسيا، بزيادة وتيرة الضربات بشكل كبير سواء ضد المواقع على خط المواجهة أو ضد أهداف في المدن الكبيرة الواقعة على بعد مئات الكيلومترات من خط التماس".



وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه على مدار أسبوع، تم تنفيذ 50 ضربة جماعية وكذلك ضربة واحدة واسعة النطاق ضد أراضي أوكرانيا بأسلحة صاروخية عالية الدقة وطائرات بدون طيار.

RT