مرشحة للرئاسة الأميركية: على سكان غزة الذهاب لمصر

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-اقترحت المرشحة الجمهورية المحتملة للرئاسة الأميركية“نيكي هيلي”، توطين سكان غزة في بلدان أخرى بذريعة أنهم من أنصار حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رغم إعلان الولايات المتحدة أكثر من مرة رفضها تهجير سكان القطاع.

وقالت هيلي في مقابلة تلفزيونية إن سكان غزة يجب أن يعبروا نحو مصر، وزعمت أنه يجب على العالم التحدث مع تركيا وإيران وقطر لمساعدة الفلسطينيين، بدلا من انتقاد إسرائيل بسبب هجماتها في غزة، وفق تعبيرها.

يشار إلى أن هيلي عملت ممثلة دائمة لواشنطن لدى الأمم المتحدة لمدة عامين تقريبا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.