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الاحتلال يعترف بمقتل 41 من جنوده في 7 من اكتوبر الماضي

12/30/2023 6:10:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أعترفت الكتيبة 13 بلواء غولاني في جيش الاحتلال الاسرائيلي بمقتل 41 من جنوده في العملية التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبمقتل 7 آخرين بمعارك غزة منهم قائد الكتيبة.


ويذكر أن قوات الاحتلال أعلنت في 21 من الشهر الجاري عن سحب لواء غولاني -الذي يعد أحد ألوية النخبة في جيش الاحتلال- من القطاع بدعوى إعادة تنظيم صفوفه.




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