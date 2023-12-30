الاحتلال يعترف بمقتل 41 من جنوده في 7 من اكتوبر الماضي

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- أعترفت الكتيبة 13 بلواء غولاني في جيش الاحتلال الاسرائيلي بمقتل 41 من جنوده في العملية التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبمقتل 7 آخرين بمعارك غزة منهم قائد الكتيبة.
ويذكر أن قوات الاحتلال أعلنت في 21 من الشهر الجاري عن سحب لواء غولاني -الذي يعد أحد ألوية النخبة في جيش الاحتلال- من القطاع بدعوى إعادة تنظيم صفوفه.
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