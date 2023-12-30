نادي الاتحاد السعودي يمنح بنزيمة إجازة لثلاثة أيام لظروف خاصة

منح نادي الاتحاد السعودي قائده المهاجم الفرنسيّ كريم بنزيمة إجازة لثلاثة أيام "لظروف خاصة"، بحسب ما أفاد مسؤول بالنادي وكالة فرانس برس السبت.

ويمر الفرنسيّ، أفضل لاعب في العالم عام 2022، بفترة متذبذبة مع فريقه السعودي، شهدت خسارته آخر ثلاث مباريات في الدوري المحلي وإقصاءه من كأس العالم للأندية أمام الأهلي المصري في مباراة أهدر فيها بنزيمة ركلة جزاء.

وتعرّض بنزيمة (36 عاماً)، لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، إلى سيل من الانتقادات الحادة دفعته لتعطيل حسابه على موقع انستغرام حيث يتابعه 76 مليون شخص.

وقال مسؤول في نادي الاتحاد فضّل عدم ذكر اسمه إنّ بنزيمة "طلب الحصول على إجازة لثلاثة أيام لظروف خاصة".

وأضاف أنّ اللاعب الفائز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات "سافر إلى مدريد مساء الخميس".

وأكّد أنّ "كريم لاعب محترف للغاية ويظل ملتزماً مع الفريق".

وكادت هذه الإجازة أن تسجّل غياباً لبنزيمة الذي سجّل 9 أهداف في 15 مباراة حتى الآن في الدوري، عن لقاء الطائي مساء السبت.

لكنّ لجنة المسابقات السعودية أعلنت الجمعة تأجيل اللقاء بعدما تعذّر سفر فريق الاتحاد الملقب في السعودية بـ"العميد" إلى مدينة حائل لمواجهة الطائي، بسبب الظروف الجوية السيئة.

وبالتالي، تأجلت المباراة حتى السابع من شباط/فبراير المقبل مع استئناف المسابقة عقب توقف لأكثر من شهر ونصف بسبب إقامة كأس آسيا في قطر.

وبات الاتحاد الذي تراجع إلى المركز السادس بفارق 25 نقطة خلف الهلال المتصدر (مع مباراة أقل للاتحاد)، الفريق الأضعف هجومياً ودفاعياً بين الرباعي الكبير (الهلال والنصر والاهلي والاتحاد) الذين استحوذ عليهم صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالغ الثراء الصيف الماضي وموّل صفقاتهم الضخمة.

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