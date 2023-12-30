«قمة المليار متابع» تعلن عن شراكات استراتيجية مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي وبلدية دبي

كشفت قمة المليار متابع، التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد يومي 10 و11 يناير المقبل، عن قائمة شركائها الاستراتيجيين في نسختها الثانية، والتي تضم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، وبلدية دبي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي للقمة.



وتجسد هذه الشراكات مستوى التوافق بين كافة الجهات والمؤسسات على دعم مسيرة الإبداع، وترسيخ مكانة دولة الإمارات حاضنة عالمية للموهوبين، وللقطاعات الاقتصادية القائمة على الإبداع والابتكار.

وتعد قمة المليار متابع المنصة الأكبر عالمياً التي تجمع صناع المحتوى والخبراء وأصحاب التجارب من مختلف المجالات في مكان واحد، لبحث ومناقشة تحديات الصناعة واستكشاف توجهاتها ورصد مساهمتها في المشهدين الاقتصادي والاجتماعي، وتقام النسخة الثانية في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل في دبي بحضور 7000 مشارك، من بينهم أكثر من 3000 صانع محتوى ومؤثر ومبدع، وما يزيد على 190 متحدثاً.

شراكات داعمة لصناعة المحتوى

وبهذه المناسبة، أكدت عالية الحمادي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد، حرص قمة المليار متابع على توسيع دائرة الشركاء والعلاقات من أجل تحقيق أهدافها المتمثلة في دعم قطاع صناعة المحتوى وتقديم المعرفة والخبرات اللازمة للمهتمين والعاملين في القطاع، وتوفير عوامل نمو اقتصاد الصناعات الإبداعية الذي بات أحد أهم ملامح اقتصاد المستقبل.

بنية رقمية متطورة

من جهته، أوضح سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أن شراكة الغرفة في دعم "قمة المليار متابع" تجسد جهودنا المستمرة لتهيئة المناخ المثالي لنمو الصناعات الإبداعية التي تعتمد على البنية الرقمية المتطورة، مؤكداً أن تنافسية دبي الرقمية تجعلها الوجهة البارزة عالمياً لاستقطاب أصحاب المواهب والمبدعين والمبتكرين في مجال صناعة المحتوى.

وأضاف القرقاوي قائلاً: "الاقتصاد الرقمي هو اقتصاد المستقبل، ونعمل جاهدين لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ونعتبر "قمة المليار متابع" جزءاً من هذه الجهود التي تعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي للصناعات الإبداعية".

الإمارات وطن المواهب

وقال أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي: "نحرص في إمارة دبي أسوةً بباقي إمارات الدولة، على توفير الفضاءات التي تحتضن الفعاليات بمختلف أنواعها وبشكل خاص الفعاليات ذات البعد الإبداعي لأنها تعكس جمالية وثقافة مرافق دبي ومعالمها المميزة".

وأضاف الزرعوني: "إن تنظيم جزء من فعاليات "قمة المليار متابع" في "برواز دبي" يحمل الكثير من الدلالات ويؤكد الرمزية الطموحة لهذا الصرح بوابةً للموهوبين نحو المستقبل، لهذا نسعد دوماً بالشراكة مع مختلف الجهات بهدف دعم استراتيجية دولة الإمارات في أن تكون الوجهة الأولى عالمياً للموهوبين والمبدعين من مختلف دول العالم".

يشار إلى أن النسخة الثانية من "قمة المليار متابع" تأتي بعد نجاح نسختها الأولى التي جمعت أكثر من 75 ضيفاً و6500 مشارك في أكثر من 40 جلسة وورشة عمل، ومن المتوقع أن تشهد القمة تنظيم نسخة أكبر وأكثر نجاحاً مع استضافة أكثر من 190 متحدثاً في جلسات وورش عمل وخطابات ملهمة ومناظرات وجلسات جانبية.









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