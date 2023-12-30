8 لاعبين من المتوقع توهجهم في 2024

MENAFN - Khaberni) خبرني - يشهد عام 2024 العديد من الفعاليات الرياضية التي تنتظرها الجماهير بشغف، وفي مقدمتها أولمبياد باريس، وكأس أمم أوروبا "يورو 2024"، وهناك 8 نجوم من المتوقع توهجهم خلال الحدثين العالميين.

يأتي في مقدمة هؤلاء النجوم، نجمة التزلج على الألواح، البريطانية سكاي براون، التي حصدت ميدالية برونزية تاريخية في أولمبياد طوكيو 2020، وتشارك في أولمبياد باريس بصفتها بطلة العالم في فئة المتنزهات، وكونها مازالت في الـ15 من عمرها، فإنها لم تفقد الأمل في إمكانية تمثيل الفريق البريطاني في منافسات ركوب الأمواج الأولمبية في تاهيتي.

وتطرقت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا إلى نجمة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز التي سجلت عودة مثيرة خلال 2023، بعد توقف طويل لإعطاء الأولوية للصحة العقلية، وحصدت 4 ميداليات ذهبية في بطولة العالم، بما في ذلك ذهبية الحركات الشاملة للسيدات، لتصبح بايلز واحدة من النجمات التي ستحرص الجماهير على متابعتها في باريس.

ثالث النجوم الذين من المتوقع تألقهم، العداء الأمريكي نواه لايلز الذي حقق إنجازات مبهرة في 2023، بفوزه بذهبيتي سباقي 100 و200 متر في بطولة العالم في بودابست، ويتطلع الآن للبناء على الميدالية البرونزية لسباق 200 متر التي حصدها في أولمبياد طوكيو، خلال مسيرته في أولمبياد باريس، وسيشارك أيضاً في سباق 4×400 متر تتابع مع بلاده.

وبعيداً عن الألعاب الفردية، تألق نجم كرة القدم الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام بشكل لافت في أول موسم له مع فريقه ريال مدريد، وسجل 12 هدفاً خلال 14 مباراة في الدوري الإسباني، وأصبح أول لاعب يسجل في أول أربع مباريات له في دوري أبطال أوروبا مع فريقه الجديد، وتنتظر الجماهير بفارغ الصبر ما سيفعله هذا النجم المتوهج في يورو 2024 بألمانيا.

وعندما يكون الحديث عن النجاح، لا يمكن أن نغفل اسم نجم التنس الإيطالي يانيك سينر، الذي بات مرشحاً بقوة لحصد لقب في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى في 2024، بعد فوزه في مواجهتين من أصل أربع مواجهات جمعته بالنجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بما في ذلك الفوز الدرامي في كأس ديفيز.

ويظهر في الصورة أيضاً نجم السنوكر البلجيكي لوكا بريسيل، وسيعود إلى بطولة العالم في أبريل (نيسان) بصفته حامل اللقب، وأحد اللاعبين القلائل الحاليين الذين يمكنهم التفاخر بالقدرة على التحمل للوصول إلى نهاية الأيام الـ 17 المرهقة، وهي عدد أيام بطولة العالم التي ستقام خلال الفترة من 20 أبريل (نيسان) حتى 6 مايو (أيار) في شيفيلد بإنجلترا.

ولن يكون الهداف الفرنسي الفذ كيليان مبابي بعيداً عن الصورة، رغم أن علاقته بفريقه باريس سان جيرمان ليست في أفضل أحوالها، لكنه يمثل أهمية كبرى لفرنسا نظراً لقدرته على تغيير الأمور من النقيض إلى النقيض خلال مباريات كرة القدم، وهو نجم تراهن عليه الجماهير في يورو 2024، كما أنه يحلم بقيادة "الديوك" في أولمبياد باريس.

ويأتي الدور على العداءة البريطانية الشهيرة كيلي هودكينسون، المتخصصة في سباقات 800 متر، والتي حصدت الميدالية الفضية في نسختين متتاليتين في بطولة العالم، وكذلك في أولمبياد طوكيو وفي دورة ألعاب الكومنولث، وستكون الأنظار موجهة إليها في أولمبياد باريس.