8 لاعبين من المتوقع توهجهم في 2024

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- Khaberni) خبرني - يشهد عام 2024 العديد من الفعاليات الرياضية التي تنتظرها الجماهير بشغف، وفي مقدمتها أولمبياد باريس، وكأس أمم أوروبا "يورو 2024"، وهناك 8 نجوم من المتوقع توهجهم خلال الحدثين العالميين.
يأتي في مقدمة هؤلاء النجوم، نجمة التزلج على الألواح، البريطانية سكاي براون، التي حصدت ميدالية برونزية تاريخية في أولمبياد طوكيو 2020، وتشارك في أولمبياد باريس بصفتها بطلة العالم في فئة المتنزهات، وكونها مازالت في الـ15 من عمرها، فإنها لم تفقد الأمل في إمكانية تمثيل الفريق البريطاني في منافسات ركوب الأمواج الأولمبية في تاهيتي.
وتطرقت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا إلى نجمة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز التي سجلت عودة مثيرة خلال 2023، بعد توقف طويل لإعطاء الأولوية للصحة العقلية، وحصدت 4 ميداليات ذهبية في بطولة العالم، بما في ذلك ذهبية الحركات الشاملة للسيدات، لتصبح بايلز واحدة من النجمات التي ستحرص الجماهير على متابعتها في باريس.
ثالث النجوم الذين من المتوقع تألقهم، العداء الأمريكي نواه لايلز الذي حقق إنجازات مبهرة في 2023، بفوزه بذهبيتي سباقي 100 و200 متر في بطولة العالم في بودابست، ويتطلع الآن للبناء على الميدالية البرونزية لسباق 200 متر التي حصدها في أولمبياد طوكيو، خلال مسيرته في أولمبياد باريس، وسيشارك أيضاً في سباق 4×400 متر تتابع مع بلاده.
وبعيداً عن الألعاب الفردية، تألق نجم كرة القدم الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام بشكل لافت في أول موسم له مع فريقه ريال مدريد، وسجل 12 هدفاً خلال 14 مباراة في الدوري الإسباني، وأصبح أول لاعب يسجل في أول أربع مباريات له في دوري أبطال أوروبا مع فريقه الجديد، وتنتظر الجماهير بفارغ الصبر ما سيفعله هذا النجم المتوهج في يورو 2024 بألمانيا.
وعندما يكون الحديث عن النجاح، لا يمكن أن نغفل اسم نجم التنس الإيطالي يانيك سينر، الذي بات مرشحاً بقوة لحصد لقب في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى في 2024، بعد فوزه في مواجهتين من أصل أربع مواجهات جمعته بالنجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بما في ذلك الفوز الدرامي في كأس ديفيز.
ويظهر في الصورة أيضاً نجم السنوكر البلجيكي لوكا بريسيل، وسيعود إلى بطولة العالم في أبريل (نيسان) بصفته حامل اللقب، وأحد اللاعبين القلائل الحاليين الذين يمكنهم التفاخر بالقدرة على التحمل للوصول إلى نهاية الأيام الـ 17 المرهقة، وهي عدد أيام بطولة العالم التي ستقام خلال الفترة من 20 أبريل (نيسان) حتى 6 مايو (أيار) في شيفيلد بإنجلترا.
ولن يكون الهداف الفرنسي الفذ كيليان مبابي بعيداً عن الصورة، رغم أن علاقته بفريقه باريس سان جيرمان ليست في أفضل أحوالها، لكنه يمثل أهمية كبرى لفرنسا نظراً لقدرته على تغيير الأمور من النقيض إلى النقيض خلال مباريات كرة القدم، وهو نجم تراهن عليه الجماهير في يورو 2024، كما أنه يحلم بقيادة "الديوك" في أولمبياد باريس.
ويأتي الدور على العداءة البريطانية الشهيرة كيلي هودكينسون، المتخصصة في سباقات 800 متر، والتي حصدت الميدالية الفضية في نسختين متتاليتين في بطولة العالم، وكذلك في أولمبياد طوكيو وفي دورة ألعاب الكومنولث، وستكون الأنظار موجهة إليها في أولمبياد باريس.
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